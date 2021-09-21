В Чехии «человек-паук» прыгал по крышам панельных домов

29-летнему мужчине, который лазил по крышам многоквартирных домов в Хебе, грозит до трех лет тюрьмы. Он забрался в чужую квартиру, девушке пришлось вызвать полицию. У подозреваемого с криминальным прошлым был положительный тест на наркотики.

Инцидент произошел в январе, но следователи предъявили обвинение мужчинам только сейчас.

Мужчина утром взобрался на крышу одного из панельных домов в Хебе. Благодаря открытому чердаку ему было легко добраться до крыши. Он перепрыгнул через несколько препятствий и спустился на балкон 4-го этажа, где стучал в окна жителей, а затем снова поднялся на крышу этого дома.

Однако на этом история не закончилась. Спустя некоторое время «человек-паук» решил перепрыгнуть на крышу соседнего дома и вновь спуститься на балкон четвертого этажа. Он попал в чужую квартиру, где в это время находилась женщина и попросил её дать мобильных телефон, чтобы он мог позвонить. Девушка позвонила сама, но по телефону 158, чтобы вызвать полицейских, рассказал пресс секретарь полиции Якуб Копршива.

Патруль обнаружил человека, спрятавшегося в одной из комнат квартиры. На допросе он объяснил, что его кто-то преследует, поэтому он убегает. Однако эта информация не подтвердилась, зато тест на наличие наркотиков в крови показал положительный результат на метамфетамин. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит три года тюрьмы. Ранее он уже был судим за кражи.

Источник: novinky.cz