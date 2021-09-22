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В ухудшении эпидемической ситуации в Праге обвинили иностранцев

В ухудшении эпидемической ситуации в Праге обвинили иностранцев

420on.cz 18
Иностранцев, приезжающих в Чехию, невозможно отследить — они не заполняют анкеты прибытия при пересечении границы. Гигиенисты часто не знают, были они привиты или нет, и не могут направить их в карантин.
В ухудшении эпидемической ситуации в Праге обвинили иностранцев

Главный гигиенист Праги Зденька Ягрова заявила, что иностранцы представляют собой серьезную проблему, которая частично является причиной ухудшения эпидемической ситуации в столице. Гигиенисты не могут связаться с ними и сообщить, кто у кого-то из ближайшего окружения был положительный тест на коронавирус и что им следует отправиться в карантин. Издание Seznam Zprávy решило уточнить у Ягровой, о какой именно группе иностранцев идет речь и не ухудшил ли эпидемическую ситуацию в Праге приток иностранных студентов по программе Erasmus в последние две недели.

Сегодня на пресс-конференции вы говорили о том, что с иностранцами в Праге большая проблема, вы не можете отследить их контакты. В чем именно заключается проблема?

Сейчас если нам сообщают о положительном результате теста для иностранца, там пишутся только имя, фамилия и номер телефона. Проще говоря, если кто-то дает неправильный номер или не отвечает на звонок, мы ничего не можем с этим поделать.

Как вы планируете решить эту проблему?

Мы не можем применить какую-либо стратегию. Очень важно, чтобы мы им дозвонились, чтобы поговорить с ними, узнать, были они вакцинированы или нет.

Новый учебный год начался и многие иностранные студенты приезжают в Чехию по программе Erasmus. У вас есть данные о том, как это повлияло на эпидемическую ситуацию в Праге?

По-прежнему актуально, что у нас высокая распространенность заболевания в группе от 20 до 29 лет, сейчас ее превосходит группа школьников от 6 лет и старше, особенно в первом и втором классе начальной школы. Но это было ожидаемое изменение, и посмотрим, как оно будет развиваться дальше.

Иностранцы должны заполнить анкету по прибытии в Чешскую Республику. Есть ли у вас какая-либо информация из этих анкет, вакцинированы они в основном или нет?

Анкету всегда проверяют в аэропортах и только выборочно — на других въездах в страну, потому что мы находимся в Шенгене. Но мы знаем, что многие люди попадают в Чехию без заполненной формы.

Вы имеете в виду студентов?

Нет, речь идет об иностранных рабочих, которые приезжают сюда неоднократно и остаются на три месяца. Они часто не заполняют анкеты прибытия.

А как насчет студентов? Они заполняют или нет?

Пока у меня нет информации о том, что студенты анкеты не заполняют.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
Прага коронавирус Чехия иностранцы туристы
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