Страховая компания не будет оплачивать расходы на спасение чешских альпинистов в Пакистане

​Страховая компания Uniqa не покроет расходы на спасение двух чешских альпинистов, которые не могли спуститься с горы Ракапоши в Пакистане. Пресс-секретарь страховой компании Ева Свободова заявила в среду, что страховщик может потребовать от туристов вернуть уже уплаченные за них деньги.

По ее словам, альпинисты нарушили условия страхования как минимум в двух случаях. По сообщениям пакистанской прессы, альпинистов, которых неделю назад с горы снял военный вертолет, задерживают местные власти до тех пор, пока они не оплатят расходы на спасательную операцию.

Uniqa расследовала это дело в сотрудничестве с местными властями Пакистана и министерством иностранных дел.

«На основании предоставленных официальных заявлений об обстоятельствах происшествия мы можем подтвердить, что данное событие не может являться страховым случаем и основанием для выплаты страхового возмещения», — добавила она.

По словам Свободовой, альпинисты нарушили условия страхования, покорив гору в районе, не рекомендованном МИД для путешествий чешских граждан, и одновременно нарушив местные правила восхождения на гору Ракапоши.

Один из альпинистов, Якуб Влчек, сказал на прошлой неделе, что они подали заявку на разрешение на восхождение заранее, но из-за сложностей они не получили подтверждения вовремя. Влчек также сообщил, что они говорили властям о своем намерении подняться наверх.

Страховая компания Uniqa оплатит пакистанской стороне только первый спасательный взлет вертолета, поскольку это гарантировано в ситуации, если речь идет о спасении человеческих жизней и операцию невозможно отложить до выяснения всех обстоятельств. Однако еще до начала спасения страховая компания сообщила властям Пакистана, что дальнейшие выплаты невозможны.

«На основании этого Uniqa имеет право, согласно условиям страхования, взыскать с чешских альпинистов сумму, уплаченную за первую спасательную операцию», — добавила Свободова.

Вертолет пакистанской армии снял Влчека, его чешского коллегу Петра Мацка и пакистанского альпиниста с горы Ракапоши утром 15 сентября. До этого они поднялись на пик высотой 7788 метров и просили помощи, поскольку не могли спуститься вниз. Вертолеты искали их несколько дней. Сейчас они находятся в городе Гилгит.

Министр туризма Пакистанского Кашмира Раджгит-Балтистан заявил на прошлой неделе, что спасательная операция обошлась в 3-4 миллиона пакистанских рупий, то есть в сумму примерно от 386 000 до 515 000 крон.

Источник: novinky.cz

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