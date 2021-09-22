На продуктах питания в Чехии появился «светофор»

​В чешских магазинах появились первые этикетки на продуктах, благодаря которым потребители смогут различать здоровую и нездоровую еду. Так называемый «светофор» вводится по инициативе Евросоюза.

Некоторые производители продуктов питания в Чешской Республике не ждут принятия соответствующего закона в ЕС и уже сейчас размещают этикетки на продуктах питания.

Маркировка пищевых продуктов Nutri-Score определяет четыре уровня: от A (лучший) до E (худший) на лицевой стороне упаковки. Nutri-Score информирует потребителей о том, что, например, красный продукт, помеченный буквой E, следует потреблять в меньших количествах, чем, например, A и B.

Расчет основан на алгоритме, который оценивает как отрицательные, так и положительные питательные вещества. Необходимые питательные вещества: клетчатка, белок, фрукты, овощи, отборные масла и орехи. Отрицательными являются энергия, соль, сахар и насыщенные жирные кислоты. Окончательная оценка относится к 100 граммам продукта.

Инициатива о введении маркировки активизировалась в связи с увеличением числа людей с избыточным весом во время пандемии. Люди находились дома во время эпидемии, мало двигались и часто компенсировали стресс сладостями.

«В опросе, проведенном в Великобритании, до 42% людей заявили, что во время пандемии они часто употребляли сладости, десерты, десерты, печенье или соленые закуски в качестве закусок», — сказала Ивана Пражанова, вице-президент Чешской ассоциации диетологов.

Требование ввести «светофор» также растет со стороны международных розничных сетей, которые имеют опыт маркировки, например, во Франции, Бельгии, Нидерландах или Германии.

Недавно министерство здравоохранения Чехии впервые публично поддержало маркировку продуктов по принципу «светофора». Основные дебаты о возможном внедрении системы пройдут в следующем году во время председательства Чехии в Европейском Союзе.

Источник: seznamzpravy.cz

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