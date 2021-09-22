Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.36
USD
21.62
RUB
0.3
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
02n 12 °C
На продуктах питания в Чехии появился «светофор»

На продуктах питания в Чехии появился «светофор»

420on.cz 123
​В чешских магазинах появились первые этикетки на продуктах, благодаря которым потребители смогут различать здоровую и нездоровую еду. Так называемый «светофор» вводится по инициативе Евросоюза.
На продуктах питания в Чехии появился «светофор»

Некоторые производители продуктов питания в Чешской Республике не ждут принятия соответствующего закона в ЕС и уже сейчас размещают этикетки на продуктах питания.

Маркировка пищевых продуктов Nutri-Score определяет четыре уровня: от A (лучший) до E (худший) на лицевой стороне упаковки. Nutri-Score информирует потребителей о том, что, например, красный продукт, помеченный буквой E, следует потреблять в меньших количествах, чем, например, A и B.

Расчет основан на алгоритме, который оценивает как отрицательные, так и положительные питательные вещества. Необходимые питательные вещества: клетчатка, белок, фрукты, овощи, отборные масла и орехи. Отрицательными являются энергия, соль, сахар и насыщенные жирные кислоты. Окончательная оценка относится к 100 граммам продукта.

Инициатива о введении маркировки активизировалась в связи с увеличением числа людей с избыточным весом во время пандемии. Люди находились дома во время эпидемии, мало двигались и часто компенсировали стресс сладостями.

«В опросе, проведенном в Великобритании, до 42% людей заявили, что во время пандемии они часто употребляли сладости, десерты, десерты, печенье или соленые закуски в качестве закусок», — сказала Ивана Пражанова, вице-президент Чешской ассоциации диетологов.

Требование ввести «светофор» также растет со стороны международных розничных сетей, которые имеют опыт маркировки, например, во Франции, Бельгии, Нидерландах или Германии.

Недавно министерство здравоохранения Чехии впервые публично поддержало маркировку продуктов по принципу «светофора». Основные дебаты о возможном внедрении системы пройдут в следующем году во время председательства Чехии в Европейском Союзе.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – первое эксклюзивное интервью на канале 420on
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Евросоюз Чехия продукты магазины
Читайте
по теме 
Pfizer: вакцина от covid эффективна и безопасна для детей в возрасте от 5 лет
21.09.2021 09:23 Коронавирус
Pfizer: вакцина от covid эффективна и безопасна для детей в возрасте от 5 лет
512
Чехия сейчас — третья наименее пострадавшая от covid-19 страна в ЕС
17.09.2021 08:58 Коронавирус
Чехия сейчас — третья наименее пострадавшая от covid-19 страна в ЕС
1070
За небольшие посылки из стран, не входящих в ЕС, придется платить НДС
15.09.2021 08:24 Экономика
За небольшие посылки из стран, не входящих в ЕС, придется платить НДС
2396
5 способов потерять деньги. Подводные камни переводов из Чехии за рубеж
14.09.2021 10:40 Экономика
5 способов потерять деньги. Подводные камни переводов из Чехии за рубеж
12924
Последние новости:
22
сентября
В Чехии появились поддельные сертификаты о вакцинации
22.09.2021 15:28 Общество
В Чехии появились поддельные сертификаты о вакцинации
1011
Страховая компания не будет оплачивать расходы на спасение чешских альпинистов в Пакистане
22.09.2021 13:37 Общество
Страховая компания не будет оплачивать расходы на спасение чешских альпинистов в Пакистане
735
В чешские рестораны на обеды стали ходить на 60% меньше людей
22.09.2021 13:27 Экономика
В чешские рестораны на обеды стали ходить на 60% меньше людей
502
В ухудшении эпидемической ситуации в Праге обвинили иностранцев
22.09.2021 09:56 Общество
В ухудшении эпидемической ситуации в Праге обвинили иностранцев
1941
Большинство студентов на предстоящих выборах проголосовали бы за коалицию Piráti a Starostové
22.09.2021 08:35 Политика
Большинство студентов на предстоящих выборах проголосовали бы за коалицию Piráti a Starostové
377
21
сентября
В Чехии «человек-паук» прыгал по крышам панельных домов
21.09.2021 19:41 Общество
В Чехии «человек-паук» прыгал по крышам панельных домов
970
Большинство чехов согласны с ограничениями для детей в онлайн-пространстве
21.09.2021 12:30 Общество
Большинство чехов согласны с ограничениями для детей в онлайн-пространстве
750
Уровень безработицы в Чехии растет среди людей старше 50 лет
21.09.2021 11:28 Экономика
Уровень безработицы в Чехии растет среди людей старше 50 лет
919
В ближайшие две недели в Чехии будет +18°C, потом похолодает
21.09.2021 10:44 Общество
В ближайшие две недели в Чехии будет +18°C, потом похолодает
842
Что влияет на стоимость аренды в Праге
21.09.2021 10:19 Общество
Что влияет на стоимость аренды в Праге
1402


Мобильная версия