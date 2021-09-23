В Чехии легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, один человек погиб

Утром 23 сентября на трассе D46 возле Простейова (Prostějov) грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии погиб один человек, еще три пострадали. Сейчас автомагистраль закрыта в обоих направлениях.

Движение транспорта через город Простейов изменено. Полиция сообщает, что грузовик перевернулся после ДТП и лежит на боку. Из-за ДТП вокруг города и на шоссе образуются автомобильные пробки.

Авария произошла около 5 часов утра на 23-километре в направлении от Брно до Оломоуца. «При неустановленных обстоятельствах грузовик столкнулся с автомобилем. Один человек скончался от полученных травм. В настоящее время автомагистраль закрыта в обоих направлениях», — заявила пресс-секретарь полиции Милуше Зайцова.

В результате аварии пострадали еще три человека. «Двоих мы высвободили из разбитой машины с помощью гидравлического оборудования и передали спасателям», — сказала Люция Балажова, пресс-секретарь пожарной команды.

Полиция призывает водителей быть осторожными и внимательными при движении по городу. «Дорожная ситуация здесь сложная и следует ожидать задержек», — добавила пресс-секретарь.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz