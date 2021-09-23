Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.34
USD
21.63
RUB
0.3
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
01d 21 °C
Верхний участок канатной дороги на Снежку остановлен из-за сильного ветра

Верхний участок канатной дороги на Снежку остановлен из-за сильного ветра

420on.cz 232
Верхний участок от Ружовой горы до Снежки, вероятно, будет остановлен до пятницы, сказал сегодня начальник канатной дороги Иржи Шпетла. Польский национальный парк Крконоше предупредил на сайте со ссылкой на метеорологов, что ветер на Снежке может достигать скорости от 100 до 140 км/ч и должен прекратиться в субботу.
Верхний участок канатной дороги на Снежку остановлен из-за сильного ветра

«Утром на Снежке скорость ветра достигала 68 км/ч, сейчас ситуация ухудшается. Мы изначально думали, что верхний участок запустим в эксплуатацию, однако на сегодня и завтра плохие прогнозы», — сказал Шпетла.

От Ружовой горы туристы могут дойти до Снежки пешком, длина маршрута составляет 2,5 километра. Канатная дорога открыта ежедневно с 08:00 до 19:00 в зависимости от погоды. По правилам канатная дорога может эксплуатироваться при скорости ветра до 60 км/ч. 

Канатная дорога состоит из двух участков: нижний ведет от Пеца до Ружовой горы, а верхний — от Ружовой горы до Снежки, общей протяженностью около 3,5 км. Высота канатной дороги от нижней станции в Пеце до верхней станции в Снежке составляет более 700 метров.

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
горы Чехия туристы
Читайте
по теме 
Страховая компания не будет оплачивать расходы на спасение чешских альпинистов в Пакистане
22.09.2021 13:37 Общество
Страховая компания не будет оплачивать расходы на спасение чешских альпинистов в Пакистане
1394
В Пакистане спасают двух чешских альпинистов
13.09.2021 09:19 Общество
В Пакистане спасают двух чешских альпинистов
1059
Чешский спортсмен во время марафона получил смертельную травму на горе Монблан
25.08.2021 11:48 Общество
Чешский спортсмен во время марафона получил смертельную травму на горе Монблан
2031
Два чешских альпиниста погибли в Швейцарских Альпах
19.08.2021 08:11 Общество
Два чешских альпиниста погибли в Швейцарских Альпах
1714
Последние новости:
23
сентября
ЕС готовится ввести единое зарядное устройство для телефонов и планшетов
23.09.2021 15:35 Экономика
ЕС готовится ввести единое зарядное устройство для телефонов и планшетов
221
В Праге открылась ярмарка «Книжный мир»
23.09.2021 09:17 Культура
В Праге открылась ярмарка «Книжный мир»
435
В Чехии легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, один человек погиб
23.09.2021 08:23 Общество
В Чехии легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, один человек погиб
478
22
сентября
На продуктах питания в Чехии появился «светофор»
22.09.2021 20:21 Общество
На продуктах питания в Чехии появился «светофор»
3237
В Чехии появились поддельные сертификаты о вакцинации
22.09.2021 15:28 Общество
В Чехии появились поддельные сертификаты о вакцинации
2606
Страховая компания не будет оплачивать расходы на спасение чешских альпинистов в Пакистане
22.09.2021 13:37 Общество
Страховая компания не будет оплачивать расходы на спасение чешских альпинистов в Пакистане
1394
В чешские рестораны на обеды стали ходить на 60% меньше людей
22.09.2021 13:27 Экономика
В чешские рестораны на обеды стали ходить на 60% меньше людей
961
В ухудшении эпидемической ситуации в Праге обвинили иностранцев
22.09.2021 09:56 Общество
В ухудшении эпидемической ситуации в Праге обвинили иностранцев
2969
Большинство студентов на предстоящих выборах проголосовали бы за коалицию Piráti a Starostové
22.09.2021 08:35 Политика
Большинство студентов на предстоящих выборах проголосовали бы за коалицию Piráti a Starostové
612
21
сентября
В Чехии «человек-паук» прыгал по крышам панельных домов
21.09.2021 19:41 Общество
В Чехии «человек-паук» прыгал по крышам панельных домов
1209


Мобильная версия