Верхний участок канатной дороги на Снежку остановлен из-за сильного ветра

Верхний участок от Ружовой горы до Снежки, вероятно, будет остановлен до пятницы, сказал сегодня начальник канатной дороги Иржи Шпетла. Польский национальный парк Крконоше предупредил на сайте со ссылкой на метеорологов, что ветер на Снежке может достигать скорости от 100 до 140 км/ч и должен прекратиться в субботу.

«Утром на Снежке скорость ветра достигала 68 км/ч, сейчас ситуация ухудшается. Мы изначально думали, что верхний участок запустим в эксплуатацию, однако на сегодня и завтра плохие прогнозы», — сказал Шпетла.

От Ружовой горы туристы могут дойти до Снежки пешком, длина маршрута составляет 2,5 километра. Канатная дорога открыта ежедневно с 08:00 до 19:00 в зависимости от погоды. По правилам канатная дорога может эксплуатироваться при скорости ветра до 60 км/ч.

Канатная дорога состоит из двух участков: нижний ведет от Пеца до Ружовой горы, а верхний — от Ружовой горы до Снежки, общей протяженностью около 3,5 км. Высота канатной дороги от нижней станции в Пеце до верхней станции в Снежке составляет более 700 метров.

Источник: ceskenoviny.cz