Верхний участок канатной дороги на Снежку остановлен из-за сильного ветра

«Утром на Снежке скорость ветра достигала 68 км/ч, сейчас ситуация ухудшается. Мы изначально думали, что верхний участок запустим в эксплуатацию, однако на сегодня и завтра плохие прогнозы», — сказал Шпетла.
От Ружовой горы туристы могут дойти до Снежки пешком, длина маршрута составляет 2,5 километра. Канатная дорога открыта ежедневно с 08:00 до 19:00 в зависимости от погоды. По правилам канатная дорога может эксплуатироваться при скорости ветра до 60 км/ч.
Канатная дорога состоит из двух участков: нижний ведет от Пеца до Ружовой горы, а верхний — от Ружовой горы до Снежки, общей протяженностью около 3,5 км. Высота канатной дороги от нижней станции в Пеце до верхней станции в Снежке составляет более 700 метров.
Источник: ceskenoviny.cz