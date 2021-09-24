Крупные магазины в Чехии 28 сентября будут закрыты

​28 сентября, в день чешской государственности, все крупные магазины в стране не будут работать. Закрыты будут и некоторые торговые центры. Гипермаркеты и ТЦ информируют об этом покупателей на своих сайтах и в социальных сетях.

Закон, запрещающий торговлю в дни государственных праздников, не распространяется на магазины с торговой площадью менее 200 квадратных метров, заправочные станции, аптеки, магазины в медицинских учреждениях, а также магазины в местах с повышенной концентрацией людей (например, аэропорты, железнодорожные вокзалы).

Большинство пражских торговых центров будет работать, однако расположенные в них магазины площадью более 200 квадратных метров останутся закрытыми. Пражский Палладиум Центр скорректировал часы работы, магазины в нем Полностью будет закрыт центр Pankrác Arcade в Праге.

Ограничения продаж в определенные праздничные дни в магазинах площадью более 200 квадратных метров применяются с конца 2016 года. Крупные магазины должны оставаться закрытыми 1 января, в пасхальный понедельник, а также 8 мая, 28 сентября, 28 октября, 25 и 26 декабря.

Источник: ceskenoviny.cz

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