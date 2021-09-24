Мужчина в Пльзенском крае чуть не задавил таксиста

32-летний иностранец взят под стражу за нанесение тяжких телесных повреждений таксисту — он специально наехал на него на своем автомобиле. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь полиции Ивана Елинкова.

Инцидент произошел 20 сентября на юге города Пльзень. Иностранец под воздействием наркотиков поссорился со своей 20-летней девушкой. Она вызвала такси и хотела уехать и это разозлило мужчину.

Он намеренно наехал на своей машине Hyundai на женщину и вызванного ею таксиста. Женщине удалось отпрыгнуть перед машиной, а 28-летний таксист упал на капот и злоумышленник протащил его несколько метров по дороге, рассказала пресс-секретарь.

После этого таксист упал на землю, а нападавший убежал. Пострадавший получил ссадины и гематомы, ему была оказана медицинская помощь. Полиция начала поиск агрессора и нашла его в лесу недалеко от места происшествия.

Мужчине предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений, добавила Елинкова.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: