Бесплатная студенческая юридическая консультация вновь откроется в октябре в Праге

Для посещения консультационного центра необходимо записываться заранее по телефону 12444. Во время посещения необходимо соблюдать действующие в настоящее время противоэпидемические меры.
Юридическая консультация студентов в Праге действует с конца 2014 года, когда столица подписала договор о сотрудничестве с юридическим факультетом Карлова университета. Студенты предоставляют общественности профессиональные юридические консультации под профессиональным наблюдением. Студенты проявляют большой интерес к стажировке по юридическому консультированию.
Студенты дают квалифицированные базовые советы по решению различных жизненных ситуаций, которые могут облегчить клиентам принятие решений. Однако здесь нельзя рассчитывать на решение сложных дел, в этом случае ситуацию должен рассматривать квалифицированный юрист или нотариус.
В консультационном центре помогут с мелкими юридическими вопросами, например, как разрешить соседские споры, что не забыть указать в договоре аренды, какие требования должно быть в завещании и др.
В этом году работа центра начнется 11 октября и будет приостановлена во время рождественских каникул.
Источник: praha.eu