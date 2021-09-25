Бесплатная студенческая юридическая консультация вновь откроется в октябре в Праге

Бесплатная юридическая консультация, созданная в сотрудничестве со студентами юридического факультета Карлова университета, вновь откроет свои двери в октябре. Консультационный центр расположен в здании мжрии Праги на улице Юнгманова, на первом этаже у стойки № 7. Получить ответы на вопросы здесь можно каждый понедельник и среду с 14 до 16 часов.

Для посещения консультационного центра необходимо записываться заранее по телефону 12444. Во время посещения необходимо соблюдать действующие в настоящее время противоэпидемические меры.

Юридическая консультация студентов в Праге действует с конца 2014 года, когда столица подписала договор о сотрудничестве с юридическим факультетом Карлова университета. Студенты предоставляют общественности профессиональные юридические консультации под профессиональным наблюдением. Студенты проявляют большой интерес к стажировке по юридическому консультированию.

Студенты дают квалифицированные базовые советы по решению различных жизненных ситуаций, которые могут облегчить клиентам принятие решений. Однако здесь нельзя рассчитывать на решение сложных дел, в этом случае ситуацию должен рассматривать квалифицированный юрист или нотариус.

В консультационном центре помогут с мелкими юридическими вопросами, например, как разрешить соседские споры, что не забыть указать в договоре аренды, какие требования должно быть в завещании и др.

В этом году работа центра начнется 11 октября и будет приостановлена ​​во время рождественских каникул.

Источник: praha.eu