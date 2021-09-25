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Администрация Праги закроет некоторые летние террасы ресторанов

Администрация Праги закроет некоторые летние террасы ресторанов

420on.cz 485
Администрация Праги хочет, чтобы летние террасы ресторанов не мешали движению туристов в центре Праги. На тротуарах смогут располагаться только столы, стулья и уличные навесы против солнца и дождя. Из-за несоблюдения этих условий могут закрыться около 20 летних террас ресторанов в центре города.
Администрация Праги закроет некоторые летние террасы ресторанов

В этом году в Прагу приехало в десять раз меньше туристов, чем до пандемии коронавируса. В период коронавирусного кризиса администрация города отменила арендную плату за летние террасы для операторов ресторанных садов. Однако из-за несоблюдения новых правил, согласно решению муниципалитета, около 20 летних террас должны были закрыться с сентября.

«Для нас с помещениями, которые у нас есть, это будет полная ликвидация», — сказала Дана Крживанкова Клисакова, руководитель одного из  пражских ресторанов.

«Ситуация в историческом центре была позором для всего города», — сказал заместитель мэра Адам Шенгерр. Ресторану был предложен новый контракт, однако согласно нему летняя терраса должна быть существенно сужена, убраны деревянные полы и навесы. «Поверхность тротуара в Праге неровная, нам не удастся разместить там только столы», — сказала Крживанкова Клисакова.

Со следующего сезона руководство Праги хочет включить единые правила для летних террас во все договоры аренды. Предприниматели в центре города должны будут их соблюдать.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
рестораны Прага Чехия
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