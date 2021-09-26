В Чехии неизвестные угнали пожарную машину

Пожарная машина пропала из пожарного депо в поселке Цеп в районе Йиндржихув-Градец в субботу вечером. Полиция ищет автомобиль и угонщиков.

«Мы объявляем о розыске автомобиля марки VW Transporter, регистрационный номерной знак 3C3 7754, красно-белого цвета, модифицированного для пожарной команды с синим маяком», — сообщил утром 26 сентября Мирослав Доубек, пресс-секретарь региональной полиции Южной Чехии.

После взлома автомобиль был угнан из пожарной части добровольной пожарной команды в селе Цеп, добавил он.

Ущерб оценивается в сто тысяч крон. Полиция призвала общественность помочь найти автомобиль и предоставить любую информацию, касающуюся угнанной пожарной машины.

Источник: novinky.cz