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В Чехии неизвестные угнали пожарную машину

В Чехии неизвестные угнали пожарную машину

420on.cz 94
Пожарная машина пропала из пожарного депо в поселке Цеп в районе Йиндржихув-Градец в субботу вечером. Полиция ищет автомобиль и угонщиков.
В Чехии неизвестные угнали пожарную машину

«Мы объявляем о розыске автомобиля марки VW Transporter, регистрационный номерной знак 3C3 7754, красно-белого цвета, модифицированного для пожарной команды с синим маяком», — сообщил утром 26 сентября Мирослав Доубек, пресс-секретарь региональной полиции Южной Чехии.

После взлома автомобиль был угнан из пожарной части добровольной пожарной команды в селе Цеп, добавил он.

Ущерб оценивается в сто тысяч крон. Полиция призвала общественность помочь найти автомобиль и предоставить любую информацию, касающуюся угнанной пожарной машины.

Источник: novinky.cz

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Темы
пожарники Автомобили полиция преступность
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