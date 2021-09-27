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В Чехии прошла очередная акция протеста против премьер-министра Андрея Бабиша

В Чехии прошла очередная акция протеста против премьер-министра Андрея Бабиша

420on.cz 621
Утром 27 сентября движение «Milion chvilek pro demokracii» провело акцию протеста в десятках городов по всей Чешской Республике под лозунгом «Конфисковано ANO-FERTEM». Участники акции разместили в общественных местах, в том числе на автобусных остановках, у фонтанов или памятников, желтые ленты с такой надписью.
В Чехии прошла очередная акция протеста против премьер-министра Андрея Бабиша

«Это ненасильственный политический протест, который указывает на ядовитое порабощение государства концерном Agrofert. Пальцы Андрея Бабиша тянутся далеко. И если он останется во главе нашего государства, это будет не так страшно, как сейчас. Будет еще хуже. У нас пока есть шанс это остановить», — сказала пресс-секретарь движения Гана Страшакова.

Ленты со словами «Конфисковано ANO-FERTEM» появлялись в людных местах, например, куда люди ходят на работу или за покупками. В Праге их можно увидеть, например, на Вацлавской площади вокруг статуи святого Вацлава или на оживленных станциях метро.

По словам организаторов, акция протеста полностью законна, все ленты будут сняты после окончания мероприятия.

Ассоциация «Миллион мгновений за демократию» была создана после парламентских выборов в 2017 году. Она организует акции протеста, обращая внимание на дела, связанные в первую очередь с премьер-министром Бабишем. По мнению ассоциации, премьер-министр находится в конфликте интересов и не выполняет своих предвыборных обещаний. В июне прошлого года в крупнейшей демонстрации на пражской Летне приняли участие около 250 000 человек.

Источник: eskenoviny.cz

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Темы
протест Андрей Бабиш Чехия
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