В Страконице у одного из аттракционов оборвался трос, никто не пострадал

Один из посетителей парка снял аварию на камеру своего мобильного телефона. На видеозаписи видно, что веревка порвалась незадолго до того, как оператор аттракциона запустил кабинку в воздух. Тем не менее, из-за сильного натяжения кабинка с людьми пролетела несколько метров, а затем врезалась в одну из опор аттракциона.
Двое мужчин, пристегнутых ремнями, зависли в воздухе на нескольких минут, пока их не освободили. Никаких сообщений о происшествии в полицию не поступало.
Многие посетители, ставшие свидетелями аварии, затем поделились фотографиями с места происшествия в социальных сетях.
Источник: cnn.iprima.cz