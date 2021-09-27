В Страконице у одного из аттракционов оборвался трос, никто не пострадал

Посетители парка аттракционов в воскресенье испытали шок. У одного из аттракционов порвался трос и кабинка с двумя людьми взлетела в воздух, а затем врезалась в одну из опор. К счастью, мужчины, находившиеся на аттракционе, не пострадали.

Фото: blesk.cz

Один из посетителей парка снял аварию на камеру своего мобильного телефона. На видеозаписи видно, что веревка порвалась незадолго до того, как оператор аттракциона запустил кабинку в воздух. Тем не менее, из-за сильного натяжения кабинка с людьми пролетела несколько метров, а затем врезалась в одну из опор аттракциона.

Двое мужчин, пристегнутых ремнями, зависли в воздухе на нескольких минут, пока их не освободили. Никаких сообщений о происшествии в полицию не поступало.

Многие посетители, ставшие свидетелями аварии, затем поделились фотографиями с места происшествия в социальных сетях.

Источник: cnn.iprima.cz