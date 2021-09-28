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В Чехии проживают 713 людей старше 100 лет

В Чехии проживают 713 людей старше 100 лет

420on.cz 298
В июне Чешское управление социального обеспечения (ČSSZ) зарегистрировало 713 человек в возрасте 100 и старше — это 603 женщины и 110 мужчин. Самой старой жительнице республики 109 лет, она живет в Праге.
В Чехии проживают 713 людей старше 100 лет

«Самая старая пенсионерка — женщина 1912 года рождения, проживающая в Праге. В том же году родилась более молодая женщина из Среднечешского края», — говорится в сообщении ČSSZ. Государство выплачивает более высокую пенсию людям, отметившим свое 100-летие. Пенсия увеличивается на 2000 крон. 

Социальная администрация регистрирует только тех пенсионеров, которым выплачивает пенсию. Согласно опубликованным данным, еще в 2014 году было зарегистрировано 700 мужчин и женщин старше 100 лет. 

Количество долгожителей постепенно увеличивается. По данным ČSSZ, в 2010 году в Чешской Республике проживал 32 771 человек в возрасте 90 лет и старше, 53 508 пятью годами позже и 64 899 человек такого возраста в прошлом году. По подсчетам статистиков, в начале 2030 года в стране могли бы проживать более 85 500 человек в возрасте старше 90 лет и около 1835 старше 100 лет.

Чешское общество стареет. По мнению демографов, в ближайшие годы и десятилетия количество людей очень преклонного возраста увеличится. Эксперты отмечают, что потребуется не только пенсионная реформа, но и медицинская и социальная помощь. Иначе государство не сможет справиться с растущим числом людей, нуждающихся в социальной поддержке или лечении.

Источник: ceskenoviny.cz

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