Противники вакцинации протестовали перед зданием Минздрава в Праге

​Во вторник утром около 80 противников вакцинации и правительственных мер, связанных с covid-19, собрались перед зданием Министерства здравоохранения на Палацкой площади в Праге. Сегодня в День чешской государственности в министерстве проходил День открытых дверей.

Минздрав подготовил к национальному празднику День открытых дверей, во время которого желающие могли сделать прививку против covid-19 прямо в здании ведомства. Помимо посетителей, перед министерством 28 сентября собрались несколько десятков протестующих. Утром гостей лично приветствовал министр здравоохранения Адам Войтех, которого освистали несколько противников правительственных мер.

Полиция заблокировала вход в здание, чтобы протестующие не могли подойти к нему.

Источник: novinky.cz

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