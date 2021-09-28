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Противники вакцинации протестовали перед зданием Минздрава в Праге
Противники вакцинации протестовали перед зданием Минздрава в Праге
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Во вторник утром около 80 противников вакцинации и правительственных мер, связанных с covid-19, собрались перед зданием Министерства здравоохранения на Палацкой площади в Праге. Сегодня в День чешской государственности в министерстве проходил День открытых дверей.
Минздрав подготовил к национальному празднику День открытых дверей, во время которого желающие могли сделать прививку против covid-19 прямо в здании ведомства. Помимо посетителей, перед министерством 28 сентября собрались несколько десятков протестующих. Утром гостей лично приветствовал министр здравоохранения Адам Войтех, которого освистали несколько противников правительственных мер.
Полиция заблокировала вход в здание, чтобы протестующие не могли подойти к нему.
Источник: novinky.cz
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