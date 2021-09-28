Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.5
USD
21.84
RUB
0.3
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
04n 15 °C
Противники вакцинации протестовали перед зданием Минздрава в Праге

Противники вакцинации протестовали перед зданием Минздрава в Праге

420on.cz 339
​Во вторник утром около 80 противников вакцинации и правительственных мер, связанных с covid-19, собрались перед зданием Министерства здравоохранения на Палацкой площади в Праге. Сегодня в День чешской государственности в министерстве проходил День открытых дверей.
Противники вакцинации протестовали перед зданием Минздрава в Праге

Минздрав подготовил к национальному празднику День открытых дверей, во время которого желающие могли сделать прививку против covid-19 прямо в здании ведомства. Помимо посетителей, перед министерством 28 сентября собрались несколько десятков протестующих. Утром гостей лично приветствовал министр здравоохранения Адам Войтех, которого освистали несколько противников правительственных мер.

Полиция заблокировала вход в здание, чтобы протестующие не могли подойти к нему.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – первое эксклюзивное интервью на канале 420on
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Министерство здравоохранения коронавирус Прага протест
Читайте
по теме 
Карантинные меры в отношении тестирования детей и спортивных коллективов изменятся с 30 сентября
27.09.2021 19:08 Коронавирус
Карантинные меры в отношении тестирования детей и спортивных коллективов изменятся с 30 сентября
529
Карантинные меры: что изменится с 27 сентября?
25.09.2021 13:40 Коронавирус
Карантинные меры: что изменится с 27 сентября?
3018
С 27 сентября вернуться в Чехию из некоторых стран станет проще
24.09.2021 20:21 Коронавирус
С 27 сентября вернуться в Чехию из некоторых стран станет проще
1794
Некоторые иностранные студенты в Чехии делают повторно прививки от covid
24.09.2021 13:36 Коронавирус
Некоторые иностранные студенты в Чехии делают повторно прививки от covid
1114
Последние новости:
28
сентября
Еврокомиссия перечислила Чешской Республике 23 миллиарда крон
28.09.2021 18:01 Экономика
Еврокомиссия перечислила Чешской Республике 23 миллиарда крон
499
28 сентября можно будет бесплатно посетить Лихтенштейнский дворец и другие объекты
28.09.2021 09:36 Культура
28 сентября можно будет бесплатно посетить Лихтенштейнский дворец и другие объекты
1089
В Чехии проживают 713 людей старше 100 лет
28.09.2021 09:17 Общество
В Чехии проживают 713 людей старше 100 лет
557
27
сентября
Подписан закон, исключающий Россию из тендера на строительства нового блока АЭС Дукованы
27.09.2021 16:48 Экономика
Подписан закон, исключающий Россию из тендера на строительства нового блока АЭС Дукованы
957
В Страконице у одного из аттракционов оборвался трос, никто не пострадал
27.09.2021 16:16 Общество
В Страконице у одного из аттракционов оборвался трос, никто не пострадал
998
Самым богатым человеком в Чехии стала Рената Келлнерова
27.09.2021 13:36 Экономика
Самым богатым человеком в Чехии стала Рената Келлнерова
5569
Полиция Чехии хочет построить новый ангар для своих вертолетов за 800 миллионов крон
27.09.2021 10:13 Экономика
Полиция Чехии хочет построить новый ангар для своих вертолетов за 800 миллионов крон
591
В Чехии прошла очередная акция протеста против премьер-министра Андрея Бабиша
27.09.2021 09:04 Общество
В Чехии прошла очередная акция протеста против премьер-министра Андрея Бабиша
1407
26
сентября
Глава МВД Чехии хочет штрафовать владельцев пустых квартир
26.09.2021 22:02 Экономика
Глава МВД Чехии хочет штрафовать владельцев пустых квартир
5333
В Чехии неизвестные угнали пожарную машину
26.09.2021 16:14 Общество
В Чехии неизвестные угнали пожарную машину
1134


Мобильная версия