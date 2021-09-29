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Птичий грипп, обнаруженный в районе Пршибрам, может передаваться людям

Птичий грипп, обнаруженный в районе Пршибрам, может передаваться людям

420on.cz 117
Опасный штамм вируса H5N1, который потенциально может передаваться людям, был обнаружен во время вспышки птичьего гриппа в районе Пршибрам. Об этом ветеринары проинформировали областных гигиенистов.
Птичий грипп, обнаруженный в районе Пршибрам, может передаваться людям

Людям, которые контактировали с инфицированными вирусом H5N1 животными, будет предписано находиться под медицинским наблюдением. Карантин им не нужен, сообщил представитель Государственного ветеринарного управления Петр Майер.

Новая вспышка птичьего гриппа была подтверждена в Чехии через четыре месяца. Об этом сообщил заводчик из поселка Трхове Душники после смерти пяти гусей с его небольшой фермы, на которой также было 16 кур и 11 уток. Источником инфекции, вероятно, были дикие водоплавающие птицы.

Ветеринары сообщили о заражении 28 сентября, заявив, что определение штамма еще не завершено. «Это подтип H5N1, который, в отличие от H5N8, потенциально может передаваться людям. Мы передали эту информацию в районную санитарную станцию​​», — сказал Майер.

Гигиенисты выясняют, кто непосредственно контактировал с животными. «Это означает, что врач будет проинформирован, за людьми будут наблюдать и если их здоровье изменится или возникнут какие-либо проблемы, они немедленно свяжутся с терапевтом», — сказала Дана Шаламунова, пресс-секретарь областных гигиенистов.

Вирус птичьего гриппа передается человеку редко, но у него высокая смертность — более половины инфицированных не выживают. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день вирус убил 455 из 862 инфицированных, большинство из них в Индонезии и Египте.

Другой штамм вируса птичьего гриппа, получивший название H7N9, который в последние годы распространился в основном в Китае, также опасен для человека. Хотя он менее заразен, чем штамм H5N1, с момента своего открытия он унес жизни трехсот человек.

Ветеринарная администрация ранее заявляла, что оставшаяся домашняя птица на чешской ферме была уничттожена и что в районе очага будет определена защитная зона, где будут применяться чрезвычайные ветеринарные меры.

Источник: novinky.cz

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Темы
грипп Чехия животные Болезни врачи
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