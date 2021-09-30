Владелец собаки, покусавшей маленького ребенка, заплатит 180 тысяч крон

​Районный суд в Находе приговорил к условному наказанию 51-летнего мужчину, чья собака укусила двухлетнего мальчика. Кроме того, владелец собаки должен заплатить свыше 180 тысяч крон за лечение ребенка, сообщил председатель местного суда Павел Румл.

Фото: pixabay

Приговор вступил в силу в конце августа. «Приговор был вынесен по предложению прокуратуры — мужчина осужден на год лишения свободы условно с испытательным сроком 30 месяцев», — сказал Румл.

Мужчина должен выплатить страховой компании почти 49 тысяч крон, а также оплатить расходы на лечение и компенсацию морального вреда в размере 132 тысяч крон.

Нападение произошло 24 апреля 2021 года в поселке Чешске Скалице. Мужчина вышел на прогулку со своей собакой и встретил знакомого с ребенком. Он пристегнул собаку на поводок, а ребенок стал цепляться за штаны отца. В какой-то момент мальчик дернул за брюки и закричал, тогда собака напала на него. Ребенок получил травмы шеи и лица. Прибывшим на место спасателям пришлось перевести мальчика в искусственный сон и доставить в университетскую больницу в Градце Кралове.

Источник: novinky.cz

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