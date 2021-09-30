В Мосте под автобусом провалился асфальт

Утром 30 сентября под автобусом общественного транспорта в чешском городе Мост провалился асфальт. Дорогу размыла вода из-за аварии трубопровода. Часть населения временно осталась без водоснабжения.

«Пожарная команда выехала на улицу Жатецка в Мосте, где автобус застрял в яме прямо на дороге. Движение по шоссе было остановлено», — сказал пресс-секретарь пожарной службы Лукаш Марван.

По данным портала дорожной информации, трубу прорвало недалеко у кольцевой развязки на улице Йозефа Скупы. Движение трансопрта было перекрыто от кольцевой развязки на улице Жатецка до улицы А. Дворжака. Ремонт запланирован на 8 октября.

Жители района около часа находились без воды. Впоследствии было восстановлено водоснабжение и заменены поврежденные водопроводы.

Источник: novinky.cz

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