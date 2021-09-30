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В начале октября в Чехию придет бабье лето

В начале октября в Чехию придет бабье лето

420on.cz 190
​В ближайшие выходные метеорологи обещают солнечную погоду с температурой выше 20 градусов Цельсия. Однако в начале следующей недели в республику придет холодный фронт и температура резко снизится, сообщила метеоролог Дагмар Гонсова.
Фото: pixabay
В начале октября в Чехию придет бабье лето

«Первые выходные октября будут отмечены летними дневными температурами выше 20 градусов. Теплый воздух будет поступать в республику с юга и юго-запада», — сказала Гонсова.

В четверг ожидается переменная облачность, на востоке страны в начале дня будет облачно. Днем воздух прогреется до 17 °C. В пятницу утром будет ясно, но холодно. Днем столбик термометра покажет около 20 °C.

В субботу будет переменная облачность, днем ​​в горах пасмурно. Утром возможен туман или низкие облака. Днем температура воздуха составит 22 ° C. В воскресенье ожидается переменная облачность, временами дожди. Днем температура будет колебаться от 18 до 22 градусов тепла. Метеорологи также ожидают усиления ветра, который может достигать скорости до 70 км/ч в горах.

В понедельник будет переменная облачность, изредка возможны грозы. Температура воздуха днем составит 22 °C. Во вторник похолодает: будем пасмурно, местами возможны дожди и грозы. Днем будет  от 12 до 16 ° C. Такую же погоду синоптики прогнозируют и в среду.

Источник: novinky.cz

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