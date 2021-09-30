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Во время полицейских учений в Чехии задержали нелегальных мигрантов

Во время полицейских учений в Чехии задержали нелегальных мигрантов

420on.cz 203
Мигранты выбрали самое неподходящее время для пересечения словацко-чешской границы в то время, когда на чешской стороне проводились учения, имитирующие ухудшение ситуации на границе в связи с нелегальной миграцией. Полиция задержала несколько человек, в том числе мужчину, перевозившего на машине четырех беженцев.
Во время полицейских учений в Чехии задержали нелегальных мигрантов

«Учения в среду превратились в настоящую операцию. Когда сотрудники полиции по делам иностранцев готовились и ждали начала мероприятия, они заметили, что двое мигрантов выпрыгнули из одного грузовика в колонне проезжающих машин», — заявила пресс-секретарь полиции Петра Грузова.

Буквально через несколько минут нелегальные мигранты оказались в руках полиции.

Учения продолжились в четверг, когда были задержаны еще четверо мужчин из Пакистана. Они ехали на автомобиле с чешскими регистрационными знаками, но их поездка закончилась полицейской проверкой. Машиной, зарегистрированной в Чехии, управлял узбек.

«29-летний водитель задержан полицией, ведется расследование. Ему могут быть предъявлены обвинения в организации незаконного пересечения государственной границы», — добавила пресс-секретарь.

Тактические учения полиции, пожарной охраны, таможни и других подразделений проверяли готовность сил безопасности в случае необходимости усиления пограничного наблюдения, в основном, из-за увеличения нелегальной миграции.

Источник: novinky.cz

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Темы
иммиграция Чехия полиция иностранцы
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