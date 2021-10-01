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В Брно женщина открыла посылку и нашла там змею

В Брно женщина открыла посылку и нашла там змею

420on.cz 520
В среду сотрудники одной из компаний на юге Брно обратились на линию экстренной помощи 156. Работница фирмы распаковывала посылку из-за границы, увидела там коричнево-серую змею и испугалась.
В Брно женщина открыла посылку и нашла там змею

Вскоре за животным длиной примерно 30 сантиметров приехал сотрудник из службы городской полиции, осторожно забрал змею и отвез к специалисту, который осмотрел животное, чтобы убедиться, не было ли оно ранено.

Герпетолог Роман Зайичек уточнил: «Это был уж возрастом около двух лет, который, как и все другие наши змеи, не ядовит. Он относительно редко встречается в Чешской Республике, но широко распространен в Брно. Обитает у рек Свратка, Свитава, а также на плотине Брно».

Он также прояснил загадку того, как змея попала в посылку. «Она, должно быть, выбралась из протекающей рядом реки Свитава и искала тихое место, чтобы перезимовать, где будет около 6-8 градусов Цельсия. Сейчас ее выпустили обратно в реку и я не сомневаюсь, что скоро она найдет там подходящее место для зимовки», — заключил Зайичек.

Источник: tydenikpolicie.cz

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Темы
Прага Чехия полиция почта животные Брно
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