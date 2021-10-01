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Мужчина с ножом ходил по домам в Праге и пытался проникнуть в квартиры

Мужчина с ножом ходил по домам в Праге и пытался проникнуть в квартиры

420on.cz 91
​Неизвестный мужчина с ножом ходил по панельным домам в пражских Ржепах, пытаясь проникнуть в квартиры. Полиция объявила о его поиске и обратилась за помощью к общественности.
Мужчина с ножом ходил по домам в Праге и пытался проникнуть в квартиры

Инцидент произошел в начале августа на улице Маковского. По данным полиции, мужчина проник в три панельных дома, открыв входные замки, прошел по коридорам домов и пытался попасть в квартиры жильцов.

«Странный шум привлек внимание одного из жильцов, который пошел посмотреть через дверной глазок, чтобы увидеть, что происходит. Когда женщина увидела, что неизвестный мужчина с капюшоном на голове пытается взломать замок на входной двери, она начала стучать по дверям изнутри», — рассказал пресс-секретарь полиции Ричард Грдина.

Вор испугался и убежал. Впоследствии полиция получила запись камеры видеонаблюдения, на которой мужчина запечатлен с ножом в руке. Полиция выясняет, для чего ему понадобилось оружие.

Возраст подозреваемого составляет 25-30 лет, рост около 170-175 сантиметров, стройный. Он был одет в серую куртку с капюшоном, камуфляжную толстовку с капюшоном и черные длинные брюки с белой полосой выше колена. Мужчина носит очки, черную кепку и черные кроссовки.

Muž s nožem procházel paneláky v Praze

Информацию о личности подозреваемого можно сообщить по телефону 158.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция преступность Чехия Прага
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