Автомобиль с 28 мигрантами направлялся через Словакию к чешской границе. Полиции пришлось открыть стрельбу

Словаков предупредили венгерские коллеги, которые несколько часов преследовали автомобиль на территории Венгрии. «Водитель отказался останавливаться, а также проигнорировал призывы полицейских остановиться в Словакии», — сказали в словацкой полиции.
Несколько патрулей попытались остановить грузовик, но водитель продолжал движение по автомагистрали D2 в направлении Чехии.
«После этого водитель съехал с шоссе. Своими действиями он представлял опасность для других участников дорожного движения. Поэтому полиция использовала служебное оружие для нескольких предупредительных выстрелов», — добавили стражи правопорядка.
Когда водитель наконец остановился, он стал убегать через поле, где и был задержан полицией. «В грузовом отсеке автомобиля находились 28 мигрантов. Их передали сотрудникам полиции по делам иностранцев. Водитель был доставлен в отделение полиции», — сообщили в правоохранительных органах Словакии.
Источник: novinky.cz