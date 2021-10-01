Автомобиль с 28 мигрантами направлялся через Словакию к чешской границе. Полиции пришлось открыть стрельбу

​После нескольких километров погони в четверг словацкая полиция задержала грузовик с 28 мигрантами. Автомобиль направлялся в Чехию. Словацкая полиция использовала предупредительные выстрелы во время акции.

Словаков предупредили венгерские коллеги, которые несколько часов преследовали автомобиль на территории Венгрии. «Водитель отказался останавливаться, а также проигнорировал призывы полицейских остановиться в Словакии», — сказали в словацкой полиции.

Несколько патрулей попытались остановить грузовик, но водитель продолжал движение по автомагистрали D2 в направлении Чехии.

«После этого водитель съехал с шоссе. Своими действиями он представлял опасность для других участников дорожного движения. Поэтому полиция использовала служебное оружие для нескольких предупредительных выстрелов», — добавили стражи правопорядка.

Когда водитель наконец остановился, он стал убегать через поле, где и был задержан полицией. «В грузовом отсеке автомобиля находились 28 мигрантов. Их передали сотрудникам полиции по делам иностранцев. Водитель был доставлен в отделение полиции», — сообщили в правоохранительных органах Словакии.

Источник: novinky.cz