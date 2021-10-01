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Чешских детей-футболистов обвинили в расизме

Чешских детей-футболистов обвинили в расизме

420on.cz 197
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек вызовет посла Великобритании в понедельник из-за оскорблений в адрес чешских детей после футбольного матча между командами Sparta и Glasgow Rangers.
Чешских детей-футболистов обвинили в расизме

«Хватит! Умышленно распространяемые отвратительные оскорбления чешских детей в средствах массовой информации и в Интернете не имеют отношения к футболу и хорошим отношениям между двумя странами. Я вызову британского посла в понедельник и разберусь вместе с ним в ситуации», — написал Кулганек в Твиттер.

Советник Шотландской футбольной ассоциации Марвин Бартли за равенство раскритиковал поведение чешских детей, присутствовавших на матче 30 сентября, которые, по его словам, оскорбляли темнокожих членов команды Glasgow Rangers, особенно Глена Камара.

«Ни в коем случае не виноваты дети, которые ведут себя так, как их учили взрослые. Каковы их шансы, когда они находятся в одной корзине с гнилыми фруктами», — написал Бартли, приложив к тексту фотографию гнилой клубники.

«Отвратительное нападение на чешских детей и Чехию в целом. Чехи — это не испорченные фрукты и не нация расистов. Я попросил Якуба Кулганека как можно скорее вызвать посла Великобритании и потребовать немедленного прекращения этих атак», — ответил глава МВД Чехии Ян Гамачек.

«Совершенно невероятно, что сталкиваемся с необоснованными обвинениями в расизме. Оскорблять детей в онлайн-пространстве и в СМИ недопустимо и смешно. Прекратите нападать на наших детей! Вы неправильно описываете их поведение, оцениваете выражение эмоций шестилетних детей, не имеющих представления о том, что такое расизм. Это наглость», — написала  Sparta на своем сайте.

Источник: novinky.cz

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Темы
футбол Чехия Министерство иностранных дел дети
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