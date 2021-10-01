Итоги сентября в Чехии уже на наешм канале! Самые обсуждаемые новости

Все самые рейтинговые и обсуждаемые новости Чехии за сентябрь 2021 в одном видео!

Все самые важные новости месяца в одном выпуске

Чех получит полмиллиона за найденный клад

Средняя зарплата в Чехии во втором квартале выросла на 11% — до 38 275 крон

Студентка из Чехии 104 дня шла пешком в Стамбул

Удар по Airbnb. Предлагать квартиру как отель будет запрещено

Трое мужчин в Чехии хотели заработать на виртуальных валютах и потеряли почти 7 миллионов крон

Женщина в Чехии решила за 1200 крон продать мебель клиенту из-за границы и потеряла 250 тысяч крон

Прага обогнала Вену и Лондон: в чешской столице лучшие парки в мире

Чешские компании планируют массово набирать персонал

Банки в Чехии повышают ставки по ипотечным кредитам

Инфляция в Чехии растет самыми быстрыми темпами за последние 13 лет

В аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти, участвовавший в аннексии Россией Крыма

Гражданина Чехии приговорили к 20 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе

За небольшие посылки из стран, не входящих в ЕС, придется платить НДС

В ухудшении эпидемической ситуации в Праге обвинили иностранцев

Эпидемическая ситуация в Праге начинает ухудшаться

В Чехии молодые люди решили заняться любовью на башне католического костела

Врачи-педиатры жалуются на огромное количество детей с респираторными заболеваниями

Страховая компания не будет оплачивать расходы на спасение чешских альпинистов в Пакистане

В Чехии «человек-паук» прыгал по крышам панельных домов

ЕС готовится ввести единое зарядное устройство для телефонов и планшетов

Рейтинг самых богатых чехов и словаков

Прага заняла седьмое место в рейтинге лучших городов мира



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