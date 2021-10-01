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Итоги сентября в Чехии уже на наешм канале! Самые обсуждаемые новости

Итоги сентября в Чехии уже на наешм канале! Самые обсуждаемые новости

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Все самые рейтинговые и обсуждаемые новости Чехии за сентябрь 2021 в одном видео!
Итоги сентября в Чехии уже на наешм канале! Самые обсуждаемые новости

 

Все самые важные новости месяца в одном выпуске

 

  • Чех получит полмиллиона за найденный клад 
  • Средняя зарплата в Чехии во втором квартале выросла на 11% — до 38 275 крон 
  • Студентка из Чехии 104 дня шла пешком в Стамбул 
  • Удар по Airbnb. Предлагать квартиру как отель будет запрещено 
  • Трое мужчин в Чехии хотели заработать на виртуальных валютах и потеряли почти 7 миллионов крон 
  • Женщина в Чехии решила за 1200 крон продать мебель клиенту из-за границы и потеряла 250 тысяч крон 
  • Прага обогнала Вену и Лондон: в чешской столице лучшие парки в мире 
  • Чешские компании планируют массово набирать персонал 
  • Банки в Чехии повышают ставки по ипотечным кредитам 
  • Инфляция в Чехии растет самыми быстрыми темпами за последние 13 лет 
  • В аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти, участвовавший в аннексии Россией Крыма 
  • Гражданина Чехии приговорили к 20 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе 
  • За небольшие посылки из стран, не входящих в ЕС, придется платить НДС 
  • В ухудшении эпидемической ситуации в Праге обвинили иностранцев 
  • Эпидемическая ситуация в Праге начинает ухудшаться 
  • В Чехии молодые люди решили заняться любовью на башне католического костела 
  • Врачи-педиатры жалуются на огромное количество детей с респираторными заболеваниями 
  • Страховая компания не будет оплачивать расходы на спасение чешских альпинистов в Пакистане 
  • В Чехии «человек-паук» прыгал по крышам панельных домов 
  • ЕС готовится ввести единое зарядное устройство для телефонов и планшетов 
  • Рейтинг самых богатых чехов и словаков 
  • Прага заняла седьмое место в рейтинге лучших городов мира 

 
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