Итоги сентября в Чехии уже на наешм канале! Самые обсуждаемые новости

Все самые важные новости месяца в одном выпуске
- Чех получит полмиллиона за найденный клад
- Средняя зарплата в Чехии во втором квартале выросла на 11% — до 38 275 крон
- Студентка из Чехии 104 дня шла пешком в Стамбул
- Удар по Airbnb. Предлагать квартиру как отель будет запрещено
- Трое мужчин в Чехии хотели заработать на виртуальных валютах и потеряли почти 7 миллионов крон
- Женщина в Чехии решила за 1200 крон продать мебель клиенту из-за границы и потеряла 250 тысяч крон
- Прага обогнала Вену и Лондон: в чешской столице лучшие парки в мире
- Чешские компании планируют массово набирать персонал
- Банки в Чехии повышают ставки по ипотечным кредитам
- Инфляция в Чехии растет самыми быстрыми темпами за последние 13 лет
- В аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти, участвовавший в аннексии Россией Крыма
- Гражданина Чехии приговорили к 20 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе
- За небольшие посылки из стран, не входящих в ЕС, придется платить НДС
- В ухудшении эпидемической ситуации в Праге обвинили иностранцев
- Эпидемическая ситуация в Праге начинает ухудшаться
- В Чехии молодые люди решили заняться любовью на башне католического костела
- Врачи-педиатры жалуются на огромное количество детей с респираторными заболеваниями
- Страховая компания не будет оплачивать расходы на спасение чешских альпинистов в Пакистане
- В Чехии «человек-паук» прыгал по крышам панельных домов
- ЕС готовится ввести единое зарядное устройство для телефонов и планшетов
- Рейтинг самых богатых чехов и словаков
- Прага заняла седьмое место в рейтинге лучших городов мира
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