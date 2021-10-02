Новая таблетка от сovid-19 снижает риск смертности на 50%

​Американская фармацевтическая компания Merck разработала экспериментальный противовирусный препарат в виде таблетки, которая вдвое уменьшает риск того, что инфицированный человек будет госпитализирован или умрет после заражения коронавирусом.

Фото: pixabay

Компания объявила об этом в пятницу, но пока не опубликовала результаты исследования в профессиональном журнале. По мнению специалистов, это может стать прорывом в борьбе с болезнью. Компания планирует подать заявку на одобрение лекарства в ближайшие две недели.

Таблетку под названием молнупиравир врачи давали дважды в день во время тестов людям, у которых недавно был диагностирован коронавирус. По заявлению Merck, результаты клинических испытаний были настолько хорошими, что независимые консультанты компании рекомендовали досрочно прекратить исследования.

В настоящее время Covid-19 лечится в основном противовирусным препаратом ремдисивир от компании Gilead Sciences и стероидом дексаметазоном. Однако оба препарата в виде инфузий обычно назначают пациентам, когда они уже находятся в больнице с тяжелым течением заболевания.

Изначально молнупиравир был разработан для лечения гриппа и предназначен для того, чтобы создать ошибки в генетическом коде вируса, предотвращая его дальнейшее распространение в организме. Merck утверждает, что препарат также будет эффективен против возможных будущих вариантов вируса.

Исследователи протестировали препарат на 775 пациентах, у которых менее пяти дней назад был диагностирован коронавирус. Из общего количества пациентов госпитализация потребовалась только 7,4%, никто из них не умер.

Merck — первая компания, которая представила результаты клинических испытаний своей противовирусной таблетки, но ряд других компаний работает над аналогичными лекарствами. Компания Pfizer недавно начала клинические испытания двух своих противовирусных препаратов, при этом Atea Pharmaceuticals и швейцарская компания Roche также работают над таблетками от COVID-19.

Merck планирует произвести к концу этого года достаточно лекарств для 10 миллионов пациентов, а правительство США уже подтвердило, что купит молнупиравир за 1,2 миллиарда долларов (26,2 миллиарда крон), если препарат одобрит регулирующий орган FDA.

Источник: ceskenoviny.cz

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