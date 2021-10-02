Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.32
USD
21.84
RUB
0.3
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
01d 21 °C
Новая таблетка от сovid-19 снижает риск смертности на 50%

Новая таблетка от сovid-19 снижает риск смертности на 50%

420on.cz 243
​Американская фармацевтическая компания Merck разработала экспериментальный противовирусный препарат в виде таблетки, которая вдвое уменьшает риск того, что инфицированный человек будет госпитализирован или умрет после заражения коронавирусом.
Фото: pixabay
Новая таблетка от сovid-19 снижает риск смертности на 50%

Компания объявила об этом в пятницу, но пока не опубликовала результаты исследования в профессиональном журнале. По мнению специалистов, это может стать прорывом в борьбе с болезнью. Компания планирует подать заявку на одобрение лекарства в ближайшие две недели.

Таблетку под названием молнупиравир врачи давали дважды в день во время тестов людям, у которых недавно был диагностирован коронавирус. По заявлению Merck, результаты клинических испытаний были настолько хорошими, что независимые консультанты компании рекомендовали досрочно прекратить исследования.

В настоящее время Covid-19 лечится в основном противовирусным препаратом ремдисивир от компании Gilead Sciences и стероидом дексаметазоном. Однако оба препарата в виде инфузий обычно назначают пациентам, когда они уже находятся в больнице с тяжелым течением заболевания.

Изначально молнупиравир был разработан для лечения гриппа и предназначен для того, чтобы создать ошибки в генетическом коде вируса, предотвращая его дальнейшее распространение в организме. Merck утверждает, что препарат также будет эффективен против возможных будущих вариантов вируса.

Исследователи протестировали препарат на 775 пациентах, у которых менее пяти дней назад был диагностирован коронавирус. Из общего количества пациентов госпитализация потребовалась только 7,4%, никто из них не умер.

Merck — первая компания, которая представила результаты клинических испытаний своей противовирусной таблетки, но ряд других компаний работает над аналогичными лекарствами. Компания Pfizer недавно начала клинические испытания двух своих противовирусных препаратов, при этом Atea Pharmaceuticals и швейцарская компания Roche также работают над таблетками от COVID-19.

Merck планирует произвести к концу этого года достаточно лекарств для 10 миллионов пациентов, а правительство США уже подтвердило, что купит молнупиравир за 1,2 миллиарда долларов (26,2 миллиарда крон), если препарат одобрит регулирующий орган FDA.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – первое эксклюзивное интервью на канале 420on
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
коронавирус лекарства США Чехия Болезни
Читайте
по теме 
Чехи смогут въезжать в Хорватию в течение года после вакцинации
02.10.2021 14:25 Общество
Чехи смогут въезжать в Хорватию в течение года после вакцинации
109
С 4 октября непривитым туристам сложнее будет вернуться из Словакии и Люксембурга в Чехию
01.10.2021 14:24 Коронавирус
С 4 октября непривитым туристам сложнее будет вернуться из Словакии и Люксембурга в Чехию
608
30 сентября в Чехии выявлено 917 новых случаев заболевания коронавирусом
01.10.2021 09:50 Коронавирус
30 сентября в Чехии выявлено 917 новых случаев заболевания коронавирусом
680
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 1.10.21
01.10.2021 08:00 Общество
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 1.10.21
271482
Последние новости:
02
октября
Чехи смогут въезжать в Хорватию в течение года после вакцинации
02.10.2021 14:25 Общество
Чехи смогут въезжать в Хорватию в течение года после вакцинации
109
01
октября
Итоги сентября в Чехии уже на нашем канале! Самые обсуждаемые новости
01.10.2021 19:44 Общество
Итоги сентября в Чехии уже на нашем канале! Самые обсуждаемые новости
902
Чешских детей-футболистов обвинили в расизме
01.10.2021 16:35 Общество
Чешских детей-футболистов обвинили в расизме
1586
В Чехии завершилась реконструкция автомагистрали D1, которая продолжалась 9 лет
01.10.2021 15:31 Экономика
В Чехии завершилась реконструкция автомагистрали D1, которая продолжалась 9 лет
2278
Автомобиль с 28 мигрантами направлялся через Словакию к чешской границе. Полиции пришлось открыть стрельбу
01.10.2021 13:15 Общество
Автомобиль с 28 мигрантами направлялся через Словакию к чешской границе. Полиции пришлось открыть стрельбу
2512
Мужчина с ножом ходил по домам в Праге и пытался проникнуть в квартиры
01.10.2021 11:05 Общество
Мужчина с ножом ходил по домам в Праге и пытался проникнуть в квартиры
2239
В Брно женщина открыла посылку и нашла там змею
01.10.2021 07:47 Общество
В Брно женщина открыла посылку и нашла там змею
1592
30
сентября
Во время полицейских учений в Чехии задержали нелегальных мигрантов
30.09.2021 20:17 Общество
Во время полицейских учений в Чехии задержали нелегальных мигрантов
2243
Чешский национальный банк повысил ключевую ставку до 1,5%: ипотеки подорожают
30.09.2021 15:56 Экономика
Чешский национальный банк повысил ключевую ставку до 1,5%: ипотеки подорожают
1409
Эпидемия в Чехии усугубила неравенство и ухудшила доступность жилья
30.09.2021 13:34 Экономика
Эпидемия в Чехии усугубила неравенство и ухудшила доступность жилья
2126


Мобильная версия