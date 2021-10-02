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Чехи смогут въезжать в Хорватию в течение года после вакцинации

Чехи смогут въезжать в Хорватию в течение года после вакцинации

420on.cz 109
​Хорватия разрешила полностью привитым чехам въезжать в страну в течение года после последней дозы вакцины. Об этом заявил сегодня в Twitter министр иностранных дел Якуб Кулганек. Ранее этот срок составлял только 270 дней. В этом году страну посетили более 750000 человек — почти столько же, сколько до пандемии коронавируса.
Фото: pixabay
Чехи смогут въезжать в Хорватию в течение года после вакцинации

На так называемой карте путешественников Хорватия относится к красной категории стран с высоким риском заражения. Список еженедельно обновляется Министерством здравоохранения Чехии на основе данных Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). 

При возвращении из страны с высоким или очень высоким уровнем риска обязательный тест ПЦР в Чехии проводится не ранее пятого, но не позднее 14-го дня после прибытия. До тех пор человек должен находиться в самоизоляции. Перед возвращением тест ПЦР требуется только в том случае, если человек пользуется общественным транспортом. Эти условия не распространяются на лиц, прошедших вакцинацию или перенесших covid-19 в течение последних 180 дней. Однако остается обязательство заполнить анкету прибытия. 

В Хорватии за прошедшие сутки зафиксирован 1061 случай заражения коронавирусом и 8 случаев смерти от COVID-19. В последние недели число инфицированных растет. В стране с населением около четырех миллионов человек сейчас болеют 7200 жителей, 738 их них находятся в больницах. Около половины взрослого населения вакцинировано полностью.

В Чешской Республике с населением свыше 10 милионов чуть менее 6 миллионов человек прошли вакцинацию.

Источник: seznamzpravy.cz

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Чехия путешествие отдых туристы Туризм Хорватия вакцинация прививки коронавирус
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