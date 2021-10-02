Чешские метеорологи выдали предупреждение о сильном ветре

"Ночью метеорологи ожидают сильный ветер с юго-востока на юг со скоростью более 30 километров в час, в местах с порывами до 50 километров в час, особенно в Чешско-Моравском нагорье и в предгорьях на севере Чехии", — сообщает сайт Чешского гидрометеорологического института.
Однако в горах ветер будет сильнее, там его скорость может достигать от 72 до 90 километров в час. В западной части Чехии ситуация будет не такая критическая.
Предупреждение действительно до воскресенья до 18:00. В связи с ухудшением погодных условий метеорологи советуют людям обезопасить окна, двери, теплицы и незащищенные предметы.
Источник: irozhlas.cz
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