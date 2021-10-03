Прага будет собирать гастроотходы из школьных столовых

Двадцать восемь пражских школ будут участвовать в сборе остатков еды из школьных столовых. Благодаря новому проекту администрация Праги рассчитывает увеличить объем сортированных отходов. Ранее школы сами ликвидировали такие отходы.

Например, новой услугой решила воспользоваться бизнес-академия Бубенеч. «Гастрономические отходы вывозили у нас пражские службы за определенную плату. А по новому контракту мы можем отдавать его бесплатно », — сказала директор школы Радка Новакова.

«Главное преимущество для нас состоит в том, что кто-то позаботится об отходах, с которыми мы должны были справляться сами», — объясняет Ярослав Мервинский, директор гимназии Na Vítězné pláni.

28 школ, которые имеют собственную столовую, проявили интерес к сбору гастроотходов. В основном это гимназии и средние школы. Проект был запущен в связи с новым законом об отходах, который действует с 1 января 2021 года. «В этом законе муниципалитеты, как производители отходов, поставили очень амбициозные цели, связанные с достижением скорости сортировки муниципальных отходов», - сказал заместитель мэра Праги Петр Глубучек.

Муниципалитеты должны обеспечить, чтобы на перерабатываемые компоненты приходилось 55% от общего объема муниципальных отходов в 2025 году и до 65% — через 10 лет. В настоящее время, по словам Глубучека, объем сортировки достигает примерно 30% по всей Праге.

Разделенные городские отходы включают не только стандартные компоненты, такие как бумага, пластик, стекло, но также, например, биоразлагаемые отходы кухонь и столовых, пищевое масло и жир, одежду и текстильные материалы.

Эксперт по использованию энергии биоразлагаемых отходов из Института экономики замкнутого цикла Петр Новотны сказал, что проект все еще находится в начальной стадии. По его словам, в будущем он должен ориентироваться на большее количество учреждений. «Но если Прага хочет выполнить свои обязательства, она должна распространить сбор на всю Прагу и предоставить такую же услугу для индивидуальных предпринимателей и супермаркетов», — отметил Новотны.

Контракт по проекту заключен до 31 декабря 2022 года между мэрией и компанией Pražské služby, которая вывозит отходы. Гастроотходы отправятся на биогазовую станцию ​​в Пршибишицах, где из них будет производиться биогаз.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: