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Прага будет собирать гастроотходы из школьных столовых

Прага будет собирать гастроотходы из школьных столовых

420on.cz 69
Двадцать восемь пражских школ будут участвовать в сборе остатков еды из школьных столовых. Благодаря новому проекту администрация Праги рассчитывает увеличить объем сортированных отходов. Ранее школы сами ликвидировали такие отходы.
Прага будет собирать гастроотходы из школьных столовых

Например, новой услугой решила воспользоваться бизнес-академия Бубенеч. «Гастрономические отходы вывозили у нас пражские службы за определенную плату. А по новому контракту мы можем отдавать его бесплатно », — сказала директор школы Радка Новакова.

«Главное преимущество для нас состоит в том, что кто-то позаботится об отходах, с которыми мы должны были справляться сами», — объясняет Ярослав Мервинский, директор гимназии Na Vítězné pláni. 

28 школ, которые имеют собственную столовую, проявили интерес к сбору гастроотходов. В основном это гимназии и средние школы. Проект был запущен в связи с новым законом об отходах, который действует с 1 января 2021 года. «В этом законе муниципалитеты, как производители отходов, поставили очень амбициозные цели, связанные с достижением скорости сортировки муниципальных отходов», - сказал заместитель мэра Праги Петр Глубучек.

Муниципалитеты должны обеспечить, чтобы на перерабатываемые компоненты приходилось 55% от общего объема муниципальных отходов в 2025 году и до 65% — через 10 лет. В настоящее время, по словам Глубучека, объем сортировки достигает примерно 30% по всей Праге.

Разделенные городские отходы включают не только стандартные компоненты, такие как бумага, пластик, стекло, но также, например, биоразлагаемые отходы кухонь и столовых, пищевое масло и жир, одежду и текстильные материалы. 

Эксперт по использованию энергии биоразлагаемых отходов из Института экономики замкнутого цикла Петр Новотны сказал, что проект все еще находится в начальной стадии. По его словам, в будущем он должен ориентироваться на большее количество учреждений. «Но если Прага хочет выполнить свои обязательства, она должна распространить сбор на всю Прагу и предоставить такую же услугу для индивидуальных предпринимателей и супермаркетов», — отметил Новотны.

Контракт по проекту заключен до 31 декабря 2022 года между мэрией и компанией Pražské služby, которая вывозит отходы. Гастроотходы отправятся на биогазовую станцию ​​в Пршибишицах, где из них будет производиться биогаз.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Прага Чехия продукты школы экология
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