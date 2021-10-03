Совет дня: как избежать ошибок в уходе за ногами и руками

Наши партнеры — салон красоты 8cz — предупреждают: самостоятельная обработка вросших ногтей, натоптышей, мозолей и бородавок приводит к серьезным последствиям и сильной боли.

Разберем типичные ошибки:

1. Использование бритвы для избавления от огрубевших участков кожи на стопе может привести к порезам, еще большей сухости, а также болезненным трещинам.

2. Самостоятельное вырезание и выжигание стержневых мозолей и бородавок приведет к образованию болезненных ран.

3. Выстригать вросшие уголки ногтя — ошибка. Вам может показаться, что вы удалили весь угол, но достаточно оставить маленький уголок ногтя, чтобы лишиться сна и комфорта.

4. Обрезние кутикулы ведет к тому, что она растет еще интенсивнее, появляются микротравмы. Это может привести к воспалению. Панариций, именно так называется воспаление пальцев рук, это фактически нарыв. Он причиняет много неудобств и боли. Чтобы избежать подобных проблем, следует аккуратно отодвигать кутикулу во время купания.

5. Слишком частый педикюр тоже не принесет пользы. Избыточный уход так же плох, как и недостаточный: кожа будет становиться грубой очень быстро. Оптимальный вариант — делать педикюр раз в 24 дня.

К сожалению, травмы, ломкость, врастание ногтей, трещены, мозоли, воспаление кожи, грибковые инфекции — частные последствия домашнего педикюра. Чтобы их избежать, рекомендуем обращаться к профессионалам. Подологи из 8cz помогут разобраться с самыми сложными проблемами, сделают качественный аппаратный педикюр и проконсультируют по вопросам ухода за стопами. Любите себя и берегите свои ножки!

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