Совет дня: как избежать ошибок в уходе за ногами и руками

Разберем типичные ошибки:
1. Использование бритвы для избавления от огрубевших участков кожи на стопе может привести к порезам, еще большей сухости, а также болезненным трещинам.
2. Самостоятельное вырезание и выжигание стержневых мозолей и бородавок приведет к образованию болезненных ран.
3. Выстригать вросшие уголки ногтя — ошибка. Вам может показаться, что вы удалили весь угол, но достаточно оставить маленький уголок ногтя, чтобы лишиться сна и комфорта.
4. Обрезние кутикулы ведет к тому, что она растет еще интенсивнее, появляются микротравмы. Это может привести к воспалению. Панариций, именно так называется воспаление пальцев рук, это фактически нарыв. Он причиняет много неудобств и боли. Чтобы избежать подобных проблем, следует аккуратно отодвигать кутикулу во время купания.
5. Слишком частый педикюр тоже не принесет пользы. Избыточный уход так же плох, как и недостаточный: кожа будет становиться грубой очень быстро. Оптимальный вариант — делать педикюр раз в 24 дня.
К сожалению, травмы, ломкость, врастание ногтей, трещены, мозоли, воспаление кожи, грибковые инфекции — частные последствия домашнего педикюра. Чтобы их избежать, рекомендуем обращаться к профессионалам. Подологи из 8cz помогут разобраться с самыми сложными проблемами, сделают качественный аппаратный педикюр и проконсультируют по вопросам ухода за стопами. Любите себя и берегите свои ножки!
Благотворительные дни для людей 65+
Каждый 2-ой и 4-ый понедельник месяца клиенты 65+ могут совершенно бесплатно прийти к нам на педикюр
Мы поможем решить все проблемы совершенно безвозмездно!
Контакты салона:
#8cz
Jagellonska 20, Praha 130 00
Instagram @8czpraha
Система резервации: https://8cz.reservio.com
Podolog 8cz
Ke Karlovu 8, Praha 120 00
Instagram @Podolog8cz
Система резервации: https://podolog8cz.reservio.com/