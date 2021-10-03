Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.32
USD
21.84
RUB
0.3
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
01d 17 °C
В Чехии запустят программу скрининга для курильщиков

В Чехии запустят программу скрининга для курильщиков

420on.cz 142
Программа раннего выявления опухолей легких скоро будет запущена в Чешской Республике. Врачи свяжутся с нынешними или бывшими курильщиками в возрасте от 55 до 74 лет. В группе риска может находиться до полумиллиона человек.
В Чехии запустят программу скрининга для курильщиков

Рак легких — самая частая причина смерти среди всех онкологических заболеваний в Чешской Республике. Ежегодно от рака легких умирает почти 6000 человек. У большинства пациентов диагноз обнаруживают поздно — пациенты часто обращаются за помощью на стадии, когда опухоль не может быть прооперирована.

По словам председателя Чешского общества пневмологов и фтизиатров и заместителя министра здравоохранения Мартины Козиар Вашаковой, только от 15% до 20% случаев выявляются на менее поздних стадиях.

«В последние годы только пятая часть обнаруженных раковых заболеваний находится в стадии I или II, чаще всего заболевание уже в стадии IV», — говорит врач. Если рак обнаружен вовремя, шансы на излечение увеличиваются.

В предстоящей программе скрининга, которая начнется в январе 2022 года, будут участвовать врачи общей практики, амбулаторные пневмологи и отделения радиологии комплексных онкологических центров.

«Ключевую роль в предстоящей программе играют врачи общей практики, которые ежедневно контактируют со своими пациентами. Мы сосредоточимся на возрасте и количестве сигарет, выкуриваемых в год», — сказал Богумил Зейферт, глава Института общей медицины первого медицинского факультета Карлова университета. Чтобы присоединиться к программе, врачи свяжутся с нынешними или бывшими курильщиками в возрасте от 55 до 74 лет, которые выкуривают примерно одну коробку в день в течение 20 лет.

Если пациент согласен, врач отправит его на обследование в легочную клинику. После этого будет проведен скрининг с использованием компьютерной томографии (КТ).

По словам специалистов, обследование несложное и позволяет обнаружить опухоль всего за несколько минут даже на ранней стадии. Затем многопрофильная команда оценивает изображения и решает, что делать дальше. 

Основная причина рака — курение. Поэтому программа будет включать рекомендацию бросить курить и предлагать лечение от табачной зависимости.

в Чехии ежегодно диагностируется около 6500 пациентов с раком легких, что составляет около 8% от всех онкологических заболеваний. Ежегодно более 5600 пациентов умирают в прямой связи с такой опухолью.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – первое эксклюзивное интервью на канале 420on
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
курение Чехия Болезни врачи
Читайте
по теме 
Сигареты подорожают в феврале 2021 года
11.01.2021 17:23 Экономика
Сигареты подорожают в феврале 2021 года
3973
Снят запрет на курение и разжигание костров в парках Праги
03.08.2020 12:33 Общество
Снят запрет на курение и разжигание костров в парках Праги
2108
40% чехов к 16 годам пробовали электронные сигареты
21.11.2019 12:14 Общество
40% чехов к 16 годам пробовали электронные сигареты
1759
Страховые компании оплатят курильщикам современные лекарства
14.11.2019 15:22 Общество
Страховые компании оплатят курильщикам современные лекарства
2296
Последние новости:
03
октября
Канатная дорога на Петршин будет закрыта до 22 октября
03.10.2021 18:23 Общество
Канатная дорога на Петршин будет закрыта до 22 октября
24
Совет дня: как избежать ошибок в уходе за ногами и руками
03.10.2021 12:08 Общество
Совет дня: как избежать ошибок в уходе за ногами и руками
332
Прага будет собирать гастроотходы из школьных столовых
03.10.2021 08:59 Общество
Прага будет собирать гастроотходы из школьных столовых
606
За 9 месяцев этого года налоговые поступления в Чехии увеличились на 15 миллиардов крон
03.10.2021 08:45 Экономика
За 9 месяцев этого года налоговые поступления в Чехии увеличились на 15 миллиардов крон
427
Итоги сентября в Чехии уже на нашем канале! Самые обсуждаемые новости
03.10.2021 12:44 Общество
Итоги сентября в Чехии уже на нашем канале! Самые обсуждаемые новости
1952
02
октября
Чешские метеорологи выдали предупреждение о сильном ветре
02.10.2021 19:58 Общество
Чешские метеорологи выдали предупреждение о сильном ветре
1821
Уровень безработицы среди выпускников средних школ в Чехии вырос до 6%
02.10.2021 19:42 Экономика
Уровень безработицы среди выпускников средних школ в Чехии вырос до 6%
457
Чехи смогут въезжать в Хорватию в течение года после вакцинации
02.10.2021 14:25 Общество
Чехи смогут въезжать в Хорватию в течение года после вакцинации
700
Новая таблетка от сovid-19 снижает риск смертности на 50%
02.10.2021 14:05 Общество
Новая таблетка от сovid-19 снижает риск смертности на 50%
1580
01
октября
Чешских детей-футболистов обвинили в расизме
01.10.2021 16:35 Общество
Чешских детей-футболистов обвинили в расизме
2073


Мобильная версия