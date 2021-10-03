В Чехии запустят программу скрининга для курильщиков

Программа раннего выявления опухолей легких скоро будет запущена в Чешской Республике. Врачи свяжутся с нынешними или бывшими курильщиками в возрасте от 55 до 74 лет. В группе риска может находиться до полумиллиона человек.

Рак легких — самая частая причина смерти среди всех онкологических заболеваний в Чешской Республике. Ежегодно от рака легких умирает почти 6000 человек. У большинства пациентов диагноз обнаруживают поздно — пациенты часто обращаются за помощью на стадии, когда опухоль не может быть прооперирована.

По словам председателя Чешского общества пневмологов и фтизиатров и заместителя министра здравоохранения Мартины Козиар Вашаковой, только от 15% до 20% случаев выявляются на менее поздних стадиях.

«В последние годы только пятая часть обнаруженных раковых заболеваний находится в стадии I или II, чаще всего заболевание уже в стадии IV», — говорит врач. Если рак обнаружен вовремя, шансы на излечение увеличиваются.

В предстоящей программе скрининга, которая начнется в январе 2022 года, будут участвовать врачи общей практики, амбулаторные пневмологи и отделения радиологии комплексных онкологических центров.

«Ключевую роль в предстоящей программе играют врачи общей практики, которые ежедневно контактируют со своими пациентами. Мы сосредоточимся на возрасте и количестве сигарет, выкуриваемых в год», — сказал Богумил Зейферт, глава Института общей медицины первого медицинского факультета Карлова университета. Чтобы присоединиться к программе, врачи свяжутся с нынешними или бывшими курильщиками в возрасте от 55 до 74 лет, которые выкуривают примерно одну коробку в день в течение 20 лет.

Если пациент согласен, врач отправит его на обследование в легочную клинику. После этого будет проведен скрининг с использованием компьютерной томографии (КТ).

По словам специалистов, обследование несложное и позволяет обнаружить опухоль всего за несколько минут даже на ранней стадии. Затем многопрофильная команда оценивает изображения и решает, что делать дальше.

Основная причина рака — курение. Поэтому программа будет включать рекомендацию бросить курить и предлагать лечение от табачной зависимости.

в Чехии ежегодно диагностируется около 6500 пациентов с раком легких, что составляет около 8% от всех онкологических заболеваний. Ежегодно более 5600 пациентов умирают в прямой связи с такой опухолью.

Источник: seznamzpravy.cz

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