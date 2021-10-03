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Канатная дорога на Петршин будет закрыта до 22 октября

Канатная дорога на Петршин будет закрыта до 22 октября

420on.cz 24
С 4 до 22 октября канатная дорога в Праге на холме Петршин будет закрыта. Транспортная компания проведет очередной осенний ремонт.
Канатная дорога на Петршин будет закрыта до 22 октября

Путешественникам, направляющимся на Петршин в направлении от Уезда, придется идти в гору пешком. Техники готовятся к капитальному ремонту путей. «В рамках  обследования железнодорожного полотна будут проведены точные геодезические измерения отдельных элементов пути, ширины колеи и других частей верхнего строения путей», — рассказал Павел Кейга, начальник канатной дороги.

В субботу, 23 октября, канатная дорога возобновит свою работу. Она будет открыта для посетителей каждый день с 8 до 23 часов.

В ближайшие пять лет планируется серьезная модернизация всей трассы, в том числе приобретение новых вагонов. Последний капитальный ремонт канатной дороги на Петршин проводился в 1985 году. В течение октября этого года транспортная компания объявит международный конкурс среди дизайнеров по выбору нового облика вагонов. Реконструкция, вероятно, займет около полгода. 

Источник: prazsky.denik.cz

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Темы
Прага транспорт Чехия реконструкция
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