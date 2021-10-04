Полиция проверит информацию о покупке недвижимости Андреем Бабишем

Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) проверит информацию в рамках проекта Pandora Papers, которая касается премьер-министра Андрея Бабиша. Об этом сообщил пресс-секретарь NCOZ Ярослав Ибегей.

Как уже сообщал 420on, по данным сайта Investigace.cz премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал оффшорные компании для приобретения недвижимости на французской Ривьере, в том числе замка Bigaud на юге Франции. По мнению экспертов, операция несет на себе признаки отмывания денег.

«Национальный центр по борьбе с организованной преступностью SKPV будет заниматься этим делом не только в отношении премьер-министра Чешской Республики, но и всех граждан Чешской Республики, фигурирующих в так называемом деле Pandora Papers», — сказал Ибегей. По его словам, сейчас NCOZ не будет предоставлять дополнительной информации.

В документах международного журналистского проекта Pandora Papers, посвященного использованию офшорных компаний, фигурируют более 300 чехов и 178 офшорных компаний с чешским прошлым. Среди них бывший министр, местные политики, банкир, магнаты недвижимости и СМИ, а также самые богатые люди в Чешской Республике, сообщает сайт Investigace.cz. Кроме Бабиша, портал еще не опубликовал конкретных имен, но планирует сделать это на этой неделе.

По мнению оппозиционных политиков, премьер должен доказать, что он надлежащим образом заплатил налоги за доходы, потраченные на покупку недвижимости во Франции в 2009 году, и указал их в своей налоговой декларации. Некоторые из них сегодня в Твиттере вспомнили парламентскую речь Бабиша от мая 2015 года, в которой премьер-министр сказал, что у него нет компаний в оффшоре.

Источник: ceskenoviny.cz