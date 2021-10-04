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МИД Чехии просит Шотландскую футбольную ассоциацию принести извинения

МИД Чехии просит Шотландскую футбольную ассоциацию принести извинения

420on.cz 91
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек 4 октября встретился с послом Великобритании в Чешской Республике Ником Арчером. Темой встречи стали обвинения чешских детей-футболистов в расизме. Чешский МИД считает, что Шотландская футбольная ассоциация должна извиниться за свои слова.
МИД Чехии просит Шотландскую футбольную ассоциацию принести извинения

Кулганек попросил посла передать Шотландской футбольной ассоциации просьбу принести извинения или дистанцироваться от высказываний советника ассоциации по вопросам равенства Марвина Бартли, который назвал чешских детей «испорченными фруктами». Кулганек согласился с Арчером в том, что проявления расизма и ксенофобии неуместны ни в футболе, ни в чешском или британском обществе.

Как уже сообщал 420on, министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек вызвал посла Великобритании из-за оскорблений в адрес чешских детей после футбольного матча между командами Sparta и Glasgow Rangers. Советник Шотландской футбольной ассоциации Марвин Бартли за равенство раскритиковал поведение чешских детей, присутствовавших на матче 30 сентября, которые, по его словам, оскорбляли темнокожих членов команды Glasgow Rangers, особенно Глена Камара. 

«Ни в коем случае не виноваты дети, которые ведут себя так, как их учили взрослые. Каковы их шансы, когда они находятся в одной корзине с гнилыми фруктами», — написал Бартли, приложив к тексту фотографию гнилой клубники.

«Отвратительное нападение на чешских детей и Чехию в целом. Чехи — это не испорченные фрукты и не нация расистов. Я попросил Якуба Кулганека как можно скорее вызвать посла Великобритании и потребовать немедленного прекращения этих атак», — ответил глава МВД Чехии Ян Гамачек.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
футбол Чехия дети Министерство иностранных дел
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