В Facebook глобальный сбой. У многих возникли проблемы с WhatsApp и Messenger

Это следует из информации сайта downdetector.com, который обнаруживает сбои отдельных серверов. Через него около 17:30 десятки тысяч людей начали сообщать о проблемах с доступностью этих услуг.
Facebook, WhatsApp, Messenger и Instagram недоступны, например, в Европе, США, но также и в Австралии. Несколько отчетов о сбоях также поступили из Азии.
В то время как в случае с Facebook службы вообще не загружаются для большинства пользователей и появляется только типичное сообщение «что-то пошло не так», Messenger и WhatsApp иногда загружаются, но пользователи не могут отправлять сообщения, фотографии или видео.
Пока неясно, что вызвало отключение, и неизвестно, когда социальная сеть и чат-сервисы полностью возобновят свою работу.
Источник: novinky.cz
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