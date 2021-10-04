В Facebook глобальный сбой. У многих возникли проблемы с WhatsApp и Messenger

«Что-то пошло не так» — такое сообщение видят пользователи, когда пытаются подключиться к Facebook. В понедельник днем ​​крупнейшая социальная сеть пострадала из-за глобального сбоя. Возникли проблемы и с чат-сервисами WhatsApp или Messenger, а также с социальной сетью Instagram.

Это следует из информации сайта downdetector.com, который обнаруживает сбои отдельных серверов. Через него около 17:30 десятки тысяч людей начали сообщать о проблемах с доступностью этих услуг.

Facebook, WhatsApp, Messenger и Instagram недоступны, например, в Европе, США, но также и в Австралии. Несколько отчетов о сбоях также поступили из Азии.

В то время как в случае с Facebook службы вообще не загружаются для большинства пользователей и появляется только типичное сообщение «что-то пошло не так», Messenger и WhatsApp иногда загружаются, но пользователи не могут отправлять сообщения, фотографии или видео.

Пока неясно, что вызвало отключение, и неизвестно, когда социальная сеть и чат-сервисы полностью возобновят свою работу.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: