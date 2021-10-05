Facebook и другие приложения снова работают. Вероятно, отключение произошло из-за внутренней системной ошибки

Социальные сети Facebook и Instagram, а также приложение для обмена сообщениями WhatsApp, которое не работало в течение нескольких часов в понедельник, возобновили работу в ночь на 5 октября. Facebook объявил после 04:00, что его услуги снова доступн, сотрудники работают над постепенным возвращением к нормальной работе.

В упомянутых социальных сетях и приложениях 4 октября около 17:00 был зафиксирован крупный сбой. Впоследствии Facebook подтвердил, что у некоторых из его пользователей есть проблемы с доступом к его сети и приложениям.

«Мы упорно трудились, чтобы восстановить доступ к нашим сервисам и приложениям, и рады, что мы снова он-лайн», — объявил оператор Facebook около 00:45 по центральноевропейскому летнему времени. Instagram также заявил, что он «медленно, но верно» возвращается к нормальному функционированию. WhatsApp незадолго до 04:00 объявил о том, что его сервис полностью готов к работе.

По данным сервера CNBC, это был самый серьезный сбой Facebook с 2008 года, когда проблема длилась весь день. Однако на тот момент ее услугами пользовались только 80 миллионов пользователей. Во втором квартале 2021 года у крупнейшей в мире социальной сети было 2,9 миллиарда активных пользователей в месяц. Приложения и социальные сети Facebook имеют в общей сложности около 3,5 миллиардов пользователей.

Facebook считает, что сбой был вызван неправильными настройками его внутренней системы. Затем это привело к прерыванию обмена информацией между серверами и центрами обработки данных, что оказало лавинообразное негативное воздействие на его приложения и сети. Как сообщает Reuters, накануне заявления компании эксперты по безопасности, отслеживающие ситуацию, также говорили об ошибке в конфигурации системы.

Все три названных приложения относятся к компании Facebook, и их работа основана на одной и той же инфраструктуре. Другие связанные приложения, такие как Facebook Workplace или Facebook Messenger, также перестали работать во время отключения.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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