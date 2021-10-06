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Мужчина пожаловался в полицию Чехии на сбой в социальной сети Facebook

Мужчина пожаловался в полицию Чехии на сбой в социальной сети Facebook

420on.cz 88
Сбой в работе социальной сети Facebook и чат-сервисов необычным образом отразился на работе полицейских в Южной Чехии. Раздраженный мужчина позвонил 4 октября по телефону 158 и просил полицейских восстановить работу онлайн-служб.
Мужчина пожаловался в полицию Чехии на сбой в социальной сети Facebook

Житель города Чешске Будейовице неоднократно звонил по номеру экстренной службы и жаловался на недоступность социальных сетей. Он был очень расстроен тем, что у него не работает Facebook и WhatsApp. Полицейские успокаивали его и пытались объяснить, что сбой в системах глобальный и что указанные приложения не работают не только у него, но и у многих других пользователей разных стран мира.

Полицейские в этом контексте еще раз просят граждан серьезно подумать, прежде чем звонить по номеру 158, который используется в первую очередь в ситуациях, когда здоровье и имущество граждан находятся в непосредственной опасности.

В упомянутых социальных сетях и приложениях 4 октября около 17:00 был зафиксирован крупный сбой. Социальные сети Facebook и Instagram, а также приложение для обмена сообщениями WhatsApp, которое не работало в течение нескольких часов в понедельник, возобновили работу в ночь на 5 октября.

Источник: tydenikpolicie.cz

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Темы
социальные сети интернет полиция Чехия
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