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С сентября иностранцы для получения ПМЖ должны сдать более сложный экзамен по чешскому языку

С сентября иностранцы для получения ПМЖ должны сдать более сложный экзамен по чешскому языку

420on.cz 357
Иностранцы, претендующие на ПМЖ в Чехии, должны сдавать более сложные экзамены по чешскому языку. До сих пор им требовались только базовые знания на уровне А1, теперь требуется более продвинутый уровень — А2.
С сентября иностранцы для получения ПМЖ должны сдать более сложный экзамен по чешскому языку

Всего в Чехии проживает более 600 000 иностранцев, около половины из них имеют ПМЖ. До сих пор иностранцам для получения ПМЖ достаточно было знания чешского языка на уровне А1, то есть умения общаться в обычных ситуациях. Каждый, кто подал заявку на ПМЖ после первого сентября, уже должен подтвердить знание чешского языка на уровне А2. Это, например, более сложная грамматика. Большее внимание также уделяется подробному устному собеседованию.

«На работе человек, владеющий уровнем А1, может сказать, чем он занимается, какова его профессия, какое у него образование. При уровне A2 он должен уметь выступать на рабочем совещании, а также делать базовые заметки о полученных заданиях, а затем договориться с коллегами о том, как вместе выполнить задание», — рассказала учитель чешского языка для иностранцев Йитка Пурова.

Некоторые иностранцы признают, что им необходимо лучше знать чешский язык. «Если мы живем в Чешской Республике, мы должны уметь хорошо говорить на чешском языке. Я считаю, что уровень А2 не такой уж и сложный», — сказала Виктория Онищенко.

Чехия хочет, чтобы правила сдачи экзамена по чешскому языку для иностранцев были такими же, как в остальных европейских государствах. 

«Мы были одной из немногих стран, где было достаточно уровня А1, в то время как в других страха ЕС уже был уровень A2 или B1», — сказала Павла Новотна, директор департамента по вопросам миграционной политики Министерства внутренних дел.

Ежегодно заявление на ПМЖ в Чешской Республике подают от 10 000 до 12 000 иностранцев. Чаще всего это граждане Украины, России и Вьетнама. По данным Министерства образования, до сих пор иностранцы часто сдавали более легкий экзамен по чешскому языку без какой-либо подготовки. Чтобы освоить новый вариант экзамена, ведомство рекомендует не менее 50 часов языковых курсов.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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