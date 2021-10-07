Пражский район Винограды вошел в топ-50 самых классных мест мира

Журнал Time Out на Виноградах подчеркивает космополитический характер района — эта часть Праги популярна среди иностранных студентов. Различные кафе, многочисленные зеленые насаждения украшают Винограды, а доминантой района Time Out называет площадь Йиржиго с Подебрад и местные фермерские рынки.
Журнал также рекомендует несколько конкретных мест, например, в Риегровых садах с видом на старый город и Пражский Град. С района Винограды можно попасть и в новое отреставрированное здание Национального музея.
Первое место в рейтинге самых крутых районов мира занял Нёрребро, расположенный в Копенгагене. Здесь есть почти все: историческая и современная архитектура, стильные рестораны, винные бары, пекарни и другие заведения.
Как и предыдущий рейтинг, список самых cool районов мира основан на опросе 27 000 жителей отдельных городов. На этот раз оценивались не только такие аспекты, как гастрономия, культура или ночная жизнь, но и дух района и сплоченность местных жителей.
Источник: novinky.cz
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