Пражский район Винограды вошел в топ-50 самых классных мест мира

​Пражские Винограды заняли 32-ю строчку в рейтинге самых крутых (cool) районов мира. Об этом сообщил международный журнал Time Out, который составляет рейтинг. Примерно месяц назад издание назвало чешскую столицу самым красивым городом на планете.

Журнал Time Out на Виноградах подчеркивает космополитический характер района — эта часть Праги популярна среди иностранных студентов. Различные кафе, многочисленные зеленые насаждения украшают Винограды, а доминантой района Time Out называет площадь Йиржиго с Подебрад и местные фермерские рынки.

Журнал также рекомендует несколько конкретных мест, например, в Риегровых садах с видом на старый город и Пражский Град. С района Винограды можно попасть и в новое отреставрированное здание Национального музея.

Первое место в рейтинге самых крутых районов мира занял Нёрребро, расположенный в Копенгагене. Здесь есть почти все: историческая и современная архитектура, стильные рестораны, винные бары, пекарни и другие заведения.

Как и предыдущий рейтинг, список самых cool районов мира основан на опросе 27 000 жителей отдельных городов. На этот раз оценивались не только такие аспекты, как гастрономия, культура или ночная жизнь, но и дух района и сплоченность местных жителей.

Источник: novinky.cz

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