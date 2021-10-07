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В Чехии Lidl должен снять с продажи 17,5 тонны свиного фарша из-за антибиотиков

В Чехии Lidl должен снять с продажи 17,5 тонны свиного фарша из-за антибиотиков

420on.cz 280
​Ветеринары приказали сети Lidl изъять из продажи почти 17,5 тонн фарша из свинины — было установлено, что лимит антибиотиков превышен в 60 раз. В Чехии этот польский продукт переработала компания Maso Polička.
В Чехии Lidl должен снять с продажи 17,5 тонны свиного фарша из-за антибиотиков

Ветеринарная инспекция не рекомендует людям употреблять фарш в пищу. Товар можно вернуть его в магазине, где они его купили, заявил 7 октября Петр Майер от имени Государственной ветеринарной администрации (SVS).

«Инспекторы SVS взяли образец у производителя из партии свинины, импортированной из Польши. Последующее обследование показало, что содержание амоксициллина в образце значительно превышает предельное значение. Обнаруженное значение было в 60 раз выше предела 50 мкг/кг », — сказали ветеринары. Товар был отправлен на склады Lidl 3 октября.

Мясо было маркировано Vepřové mleté maso 20%, вес 1 кг, номер партии 207237, срок годности — 10 октября 2021 года.

Был превышен лимит амоксициллина, относящийся к группе пенициллинов. «Пенициллины, как правило, обладают низкой токсичностью, но у некоторых людей могут вызывать аллергические реакции», — добавил Петр Майер.

Источник: novinky.cz

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Темы
Мясо продукты магазины Чехия
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