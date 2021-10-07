Facebook снова перестал работать

​После сбоя 4 октября Facebook снова столкнулся с глобальным отключением, но на этот раз крупнейшая социальная сеть была недоступна для работы всего на час. Пользователи Instagram, WhatsApp и Messenger также сообщали о проблемах в Центральной Европе.

В Чешской Республике пользователи начали сообщать о проблемах с доступностью Facebook вскоре после 18:00. Однако, по данным сервера downdetector.com, который отслеживает сбои самых известных серверов, сотни иностранных пользователей начали жаловаться на те же проблемы уже во второй половине дня в четверг.

Большинство пользователей указывали, что Facebook вообще не запускается. Некоторые авторизовались на сайте, но все работало очень медленно.

О практически идентичных проблемах пользователи сообщили пользователи соцсети Instagram. У приложений чата WhatsApp и Messenger были проблемы с доступностью одновременно с Facebook, но, по данным downdetector.com, только в Центральной Европе.

В этих социальных сетях и приложениях 4 октября около 17:00 был зафиксирован крупный сбой. Социальные сети Facebook и Instagram, а также приложение для обмена сообщениями WhatsApp не работали около шести часов. Сервисы постепенно возобновили работу в ночь на 5 октября. По данным CNet, это был самый большой сбой с 2008 года.

Источник: novinky.cz