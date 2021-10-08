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В выходные в Чехии ожидаются заморозки, в горах может выпасть снег

В выходные в Чехии ожидаются заморозки, в горах может выпасть снег

420on.cz 205
Настоящая осень пришла в Чехию. После теплого начала недели, когда температура превышала 20 градусов Цельсия, стало прохладно. В ближайшие дни ожидается дальнейшее снижение температуры и даже заморозки.
В выходные в Чехии ожидаются заморозки, в горах может выпасть снег

В пятницу вечером будет относительно тепло, за исключением, возможно, Моравскосилезского края, где столбик термометра покажет от 2 °C до 6 °C выше нуля.

В ночь на субботу в большинстве регионов республики следует ожидать заморозки, когда температура воздуха опустится до 0 °C . Самой холодной будет ночь в воскресенье, когда столбик термометра покажет —3 °C .

На следующей неделе синоптики прогнозируют преимущественно солнечные дни, особенно на северо-востоке. По утрам будет туман. Дневные температуры поднимутся до 11-16 °C, однако на севере возможен сильный ветер.

Со вторника дневные максимумы будут между 7 и 12 °C. В начале следующей неделе в республику также придут дожди, в горах может выпасть первый снег.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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