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Консульства Чехии в России с 12 октября будут вновь принимать заявления на долгосрочные визы

Консульства Чехии в России с 12 октября будут вновь принимать заявления на долгосрочные визы

420on.cz 452
Консульский отдел Посольства Чешской Республики в Москве сообщает, что регистрация на долгосрочную визу, ВНЖ и ПМЖ, будет возобновлена 12 октября 2021 года в 10:00 по московскому времени.
Консульства Чехии в России с 12 октября будут вновь принимать заявления на долгосрочные визы

Регистрация будет окончена после заполнения свободных мест к подаче заявления до конца ноября текущего года. В соответствии с действующими защитными мерами Министерства здравоохранения Чешской Республики возобновление регистрации касается всех типов виз и разрешений на проживание.

На обработку будут приняты только  заявления, присланные в соответствии со соответствующими правилами Консульства. Заявления на регистрацию должны быть отосланы на правильный электронный адрес.

Убедительная просьба всем заявителям регистрационный мейл заслать один раз, после чего дождаться ответа Консульства. Регистрация будет произведена на ноябрь 2021 года, сообщает Консульский отдел. 

Источник: mzv.cz

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иностранцы Россия Чехия визы визовый центр Москва
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