Иностранец хотел переправить из России в Чехию 52 килограмма табака для кальяна

Таможенники в аэропорту Праги обнаружили в багаже ​​большое количество кальянного табака, которое ввез 33-летний иностранец, путешествующий по регулярному маршруту Москва — Прага.

Таможенники обнаружили контрабанду во время плановой проверки багажа пассажиров. Багаж контрабандиста сначала обследовали с помощью рентгена. Интерес таможенников вызвало большое количество подозрительных предметов, которые находились внутри чемоданов. Во время физического осмотра багажа было обнаружено в общей сложности 52 кг табака, которые не были отмечены чешской табачной этикеткой.

Таможенники подсчитали уклонение от уплаты таможенных пошлин и налогов на сумму более 234 000 крон.

Иностранец был передан в полицейский орган Главного таможенного управления, а затем в полицию Чешской Республики. В отношении него может быть возбуждено дело по подозрению в совершении преступления, связанного с неуплатой налогов и других сборов.

Источник: tydenikpolicie.cz

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