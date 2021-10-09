Во время выборов в Чехии полиция выявила десятки нарушений

Во время выборов 8 и 9 октября полиция выявила десятки нарушений противоэпидемических мероприятий. Также в полицию поступила информация о подкупе избирателей в Сланах и Остраве. В Брно в полицию поступило анонимное заявление о взрыве бомбы на избирательном участке, которое не подтвердилось. Двухдневные выборы в Палату депутатов Чешской республики завершились сегодня в 14.00.

Согласно противоэпидемическим правилам на избирательном участке люди должны были носить медицинские маски или респираторы. Если это требование не было выполнено гражданином, члены избирательной комиссии продезинфицировали место, где они находились.

«Оценка мер на парламентских выборах: десятки нарушений противоэпидемических мер, на данный момент два объявления о «покупке» голосов избирателей и одно анонимное объявление о взрыве», — написала полиция в Twitter.

Сообщения о предполагаемом подкупе голосов расследуются полицией в одном из общежитий в селе Сланы. По данным СМИ, кто-то предлагал 1000 крон за голос за движение ANO. Председатель местной организации ANO в Сланах Радек Вондрачек исключил возможность совершения какого-либо подкупа избирателей.

Около 14:00 полиция объявила в Твиттере, что они получили сообщение о возможном подозрении в подкупе голосов в одном из районов Остравы. «Сейчас мы собираем всю информацию и выясняем обстоятельства», — заявили в полиции.

По данным полиции, сегодня было меньше случаев нарушения людьми мер по борьбе с распространением коронавируса, чем в пятницу.

Кроме того, стражи правопорядка в Брно столкнулись с анонимным сообщением о размещении бомбы на избирательном участке. Однако взрывного устройства не было обнаружено во время проверки.

По предварительным данным, после подсчета 25% голосов на выборах лидирует партия ANO. Явка избирателей превысила 60%.

Источник: ceskenoviny.cz