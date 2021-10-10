Альпинисты, застрявшие в Пакистане, возвращаются в Чехию

В Чехию возвращаются чешских два альпиниста, которые месяц назад застряли на горе Ракапоши в Пакистане. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

По его словам, возвращению предшествовали непростые переговоры. Альпинисты в Пакистане были задержаны местными властями за неоплаченную операцию по их спасению.

«Два чешских альпиниста, застрявшие в Пакистане, возвращаются домой после трудных переговоров», — написал Кулганек. Он поблагодарил своих коллег за отличную дипломатическую работу и пакистанскую сторону за их помощь. Он подчеркнул, что каждый за границей несет ответственность за свои действия.

Альпинисты Якуб Влчек и Петр Мацек и их местный коллега застряли в середине сентября на высоте около 6900 метров над уровнем моря при спуске с горы Ракапоши. Через три дня их снял с горы вертолет пакистанской армии. Страховая компания Uniqa Insurance отказалась платить за спасательную операцию, поскольку сообщила, что альпинисты нарушили условия страхования как минимум в двух отношениях.

Источник: novinky.cz

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