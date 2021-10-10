Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.4
USD
21.95
RUB
0.31
UAH
0.83
Энциклопедия Карта Погода
10d 12 °C
Альпинисты, застрявшие в Пакистане, возвращаются в Чехию

Альпинисты, застрявшие в Пакистане, возвращаются в Чехию

420on.cz 719
В Чехию возвращаются чешских два альпиниста, которые месяц назад застряли на горе Ракапоши в Пакистане. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.
Альпинисты, застрявшие в Пакистане, возвращаются в Чехию

По его словам, возвращению предшествовали непростые переговоры. Альпинисты в Пакистане были задержаны местными властями за неоплаченную операцию по их спасению.

«Два чешских альпиниста, застрявшие в Пакистане, возвращаются домой после трудных переговоров», — написал Кулганек. Он поблагодарил своих коллег за отличную дипломатическую работу и пакистанскую сторону за их помощь. Он подчеркнул, что каждый за границей несет ответственность за свои действия.

Альпинисты Якуб Влчек и Петр Мацек и их местный коллега застряли в середине сентября на высоте около 6900 метров над уровнем моря при спуске с горы Ракапоши. Через три дня их снял с горы вертолет пакистанской армии. Страховая компания Uniqa Insurance отказалась платить за спасательную операцию, поскольку сообщила, что альпинисты нарушили условия страхования как минимум в двух отношениях.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – первое эксклюзивное интервью на канале 420on
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Чехия горы Министерство иностранных дел спасатели страховые компании
Читайте
по теме 
Чешский фильм «Затопек» будет номинирован на «Оскара»
11.10.2021 17:55 Культура
Чешский фильм «Затопек» будет номинирован на «Оскара»
11
С 11 октября владельцы пражского проездного смогут бесплатно арендовать велосипед
11.10.2021 15:23 Общество
С 11 октября владельцы пражского проездного смогут бесплатно арендовать велосипед
308
Администрация Праги запускает новую онлайн-кампанию для туристов
11.10.2021 13:49 Общество
Администрация Праги запускает новую онлайн-кампанию для туристов
846
Инфляция в Чехии в сентябре выросла до 4,9%
11.10.2021 10:31 Экономика
Инфляция в Чехии в сентябре выросла до 4,9%
464
Последние новости:
11
октября
Где получить бесплатную психологическую помощь в Чехии
11.10.2021 17:37 Общество
Где получить бесплатную психологическую помощь в Чехии
63
С 11 октября владельцы пражского проездного смогут бесплатно арендовать велосипед
11.10.2021 15:23 Общество
С 11 октября владельцы пражского проездного смогут бесплатно арендовать велосипед
308
Администрация Праги запускает новую онлайн-кампанию для туристов
11.10.2021 13:49 Общество
Администрация Праги запускает новую онлайн-кампанию для туристов
846
Инфляция в Чехии в сентябре выросла до 4,9%
11.10.2021 10:31 Экономика
Инфляция в Чехии в сентябре выросла до 4,9%
464
В Чехии продолжаются поиски восьмилетней девочки, которая потерялась в лесу
11.10.2021 08:46 Общество
В Чехии продолжаются поиски восьмилетней девочки, которая потерялась в лесу
1306
10
октября
В пражском метро произошла крупная драка
10.10.2021 20:26 Общество
В пражском метро произошла крупная драка
5476
Президента Чехии Милоша Земана экстренно доставили в больницу
10.10.2021 13:02 Общество
Президента Чехии Милоша Земана экстренно доставили в больницу
2585
09
октября
На парламентских выборах в Чехии победила коалиция Spolu
09.10.2021 20:24 Политика
На парламентских выборах в Чехии победила коалиция Spolu
4259
Во время выборов в Чехии полиция выявила десятки нарушений
09.10.2021 16:07 Общество
Во время выборов в Чехии полиция выявила десятки нарушений
1507
Иностранец хотел переправить из России в Чехию 52 килограмма табака для кальяна
09.10.2021 09:43 Общество
Иностранец хотел переправить из России в Чехию 52 килограмма табака для кальяна
2314


Мобильная версия