Президента Чехии Милоша Земана экстренно доставили в больницу

На кадрах видно, что в машине скорой помощи есть передвижное реанимационное отделение. Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек заявил, что президент Республики Милош Земан по рекомендации лечащего врача проф. Мирослава Заворала согласился на госпитализацию в Центральном военном госпитале в Праге.
Премьер-министр Андрей Бабиш, который утром встречался с Милошем Земаном в Ланах, не ответил на новость о состоянии здоровья главы государства.
Пресс-секретарь Центрального военного госпиталя в Стрешовице Йитка Зинке, подтвердила, что президент был госпитализирован 10 октября. Сегодня в 14.00 с официальным заявлением выступил лечащий врач президента Мирослав Заворал.
«Причина госпитализации — осложнения, которые сопровождают хроническое заболевание, от которого он лечится», — сказал Мирослав Заворал. Он добавил, что у него нет согласия президента на публикацию точного диагноза. «Мы знаем диагноз, можем продолжить лечение», — добавил Заворал.
Неизвестно, в каком состоянии сейчас находится президент и были ли какие-либо серьезные осложнения. Пражский град долгое время не предоставляет информацию о здоровье Земана. В пятницу, после многих спекуляций, продолжавшихся несколько дней, Овчачек без дальнейших подробностей признал, что президент болен.
Источник: novinky.cz
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