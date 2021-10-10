Президента Чехии Милоша Земана экстренно доставили в больницу

Президент Чехии Милош Земан 10 октября около полудня был доставлен на машине скорой помощи из замка в Ланах в Центральный военный госпиталь (ÚVN) в Стржешовицах. На видеозаписи видно, что глава государства, когда его транспортировали из машины скорой помощи в больницу, находится без сознания, ему поддерживают голову, а глаза его закрыты.

На кадрах видно, что в машине скорой помощи есть передвижное реанимационное отделение. Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек заявил, что президент Республики Милош Земан по рекомендации лечащего врача проф. Мирослава Заворала согласился на госпитализацию в Центральном военном госпитале в Праге.

Премьер-министр Андрей Бабиш, который утром встречался с Милошем Земаном в Ланах, не ответил на новость о состоянии здоровья главы государства.

Пресс-секретарь Центрального военного госпиталя в Стрешовице Йитка Зинке, подтвердила, что президент был госпитализирован 10 октября. Сегодня в 14.00 с официальным заявлением выступил лечащий врач президента Мирослав Заворал.

«Причина госпитализации — осложнения, которые сопровождают хроническое заболевание, от которого он лечится», — сказал Мирослав Заворал. Он добавил, что у него нет согласия президента на публикацию точного диагноза. «Мы знаем диагноз, можем продолжить лечение», — добавил Заворал.

Неизвестно, в каком состоянии сейчас находится президент и были ли какие-либо серьезные осложнения. Пражский град долгое время не предоставляет информацию о здоровье Земана. В пятницу, после многих спекуляций, продолжавшихся несколько дней, Овчачек без дальнейших подробностей признал, что президент болен.

Источник: novinky.cz

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