Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.4
USD
21.95
RUB
0.31
UAH
0.83
Энциклопедия Карта Погода
10d 12 °C
Президента Чехии Милоша Земана экстренно доставили в больницу

Президента Чехии Милоша Земана экстренно доставили в больницу

420on.cz 2585
Президент Чехии Милош Земан 10 октября около полудня был доставлен на машине скорой помощи из замка в Ланах в Центральный военный госпиталь (ÚVN) в Стржешовицах. На видеозаписи видно, что глава государства, когда его транспортировали из машины скорой помощи в больницу, находится без сознания, ему поддерживают голову, а глаза его закрыты.
Президента Чехии Милоша Земана экстренно доставили в больницу

На кадрах видно, что в машине скорой помощи есть передвижное реанимационное отделение. Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек заявил, что президент Республики Милош Земан по рекомендации лечащего врача проф. Мирослава Заворала согласился на госпитализацию в Центральном военном госпитале в Праге.

Prezidenta vykládají ze sanitky v ÚVN

Премьер-министр Андрей Бабиш, который утром встречался с Милошем Земаном в Ланах, не ответил на новость о состоянии здоровья главы государства.

Пресс-секретарь Центрального военного госпиталя в Стрешовице Йитка Зинке, подтвердила, что президент был госпитализирован 10 октября. Сегодня в 14.00 с официальным заявлением выступил лечащий врач президента Мирослав Заворал. 

«Причина госпитализации — осложнения, которые сопровождают хроническое заболевание, от которого он лечится», — сказал Мирослав Заворал. Он добавил, что у него нет согласия президента на публикацию точного диагноза. «Мы знаем диагноз, можем продолжить лечение», — добавил Заворал.

Неизвестно, в каком состоянии сейчас находится президент и были ли какие-либо серьезные осложнения. Пражский град долгое время не предоставляет информацию о здоровье Земана. В пятницу, после многих спекуляций, продолжавшихся несколько дней, Овчачек без дальнейших подробностей признал, что президент болен. 

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – первое эксклюзивное интервью на канале 420on
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
президент здоровье Болезни Прага Чехия Милош Земан Андрей Бабиш
Читайте
по теме 
Администрация президента впервые признала, что Милош Земан болен
08.10.2021 11:33 Политика
Администрация президента впервые признала, что Милош Земан болен
3060
Администрация президента Чехии опровергла слухи о плохом здоровье Милоша Земана
06.10.2021 09:28 Политика
Администрация президента Чехии опровергла слухи о плохом здоровье Милоша Земана
1127
Милош Земан выразил соболезнования президенту России в связи с трагедией в Перми
20.09.2021 17:53 Общество
Милош Земан выразил соболезнования президенту России в связи с трагедией в Перми
2339
Пресс-служба Пражского града: президент Милош Земан обезвожен и истощен
16.09.2021 11:07 Политика
Пресс-служба Пражского града: президент Милош Земан обезвожен и истощен
3001
Последние новости:
11
октября
Где получить бесплатную психологическую помощь в Чехии
11.10.2021 17:37 Общество
Где получить бесплатную психологическую помощь в Чехии
63
С 11 октября владельцы пражского проездного смогут бесплатно арендовать велосипед
11.10.2021 15:23 Общество
С 11 октября владельцы пражского проездного смогут бесплатно арендовать велосипед
308
Администрация Праги запускает новую онлайн-кампанию для туристов
11.10.2021 13:49 Общество
Администрация Праги запускает новую онлайн-кампанию для туристов
846
Инфляция в Чехии в сентябре выросла до 4,9%
11.10.2021 10:31 Экономика
Инфляция в Чехии в сентябре выросла до 4,9%
464
В Чехии продолжаются поиски восьмилетней девочки, которая потерялась в лесу
11.10.2021 08:46 Общество
В Чехии продолжаются поиски восьмилетней девочки, которая потерялась в лесу
1306
10
октября
В пражском метро произошла крупная драка
10.10.2021 20:26 Общество
В пражском метро произошла крупная драка
5476
Альпинисты, застрявшие в Пакистане, возвращаются в Чехию
10.10.2021 10:23 Общество
Альпинисты, застрявшие в Пакистане, возвращаются в Чехию
719
09
октября
На парламентских выборах в Чехии победила коалиция Spolu
09.10.2021 20:24 Политика
На парламентских выборах в Чехии победила коалиция Spolu
4259
Во время выборов в Чехии полиция выявила десятки нарушений
09.10.2021 16:07 Общество
Во время выборов в Чехии полиция выявила десятки нарушений
1507
Иностранец хотел переправить из России в Чехию 52 килограмма табака для кальяна
09.10.2021 09:43 Общество
Иностранец хотел переправить из России в Чехию 52 килограмма табака для кальяна
2314


Мобильная версия