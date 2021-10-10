В пражском метро произошла крупная драка

Вечером 9 октября в пражском метро на линии B произошло нападение, организованное группой молодых людей, которые стали распылять аэрозольную краску на вагоны. Пассажиры пытались им помешать, возникла драка.

В субботу вечером около десяти молодых людей остановили состав на станции метро Rajská zahrada и стали мешать поезду покинуть станцию, а затем начали распылять спрей-краску по всем вагонам. Это привело к конфликту между бандой и пассажирами. К драке присоединились несколько человек.

«На место происшествия было направлено несколько патрулей, но преступники до сих пор не найдены», — сообщила Seznam Zprávy пресс-секретарь пражской полиции Виолета Сиржишнёва.

Примерно через минуту после драки молодые люди покинули станцию метро. Полиция сейчас собирает информацию от свидетелей и обыскивает территорию, добавила Сиржишнёва.

Поезд продолжил свой путь. Инцидент обошелся без серьезных ограничений движения.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: