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В пражском метро произошла крупная драка

В пражском метро произошла крупная драка

420on.cz 5476
Вечером 9 октября в пражском метро на линии B произошло нападение, организованное группой молодых людей, которые стали распылять аэрозольную краску на вагоны. Пассажиры пытались им помешать, возникла драка.
В пражском метро произошла крупная драка

В субботу вечером около десяти молодых людей остановили состав на станции метро Rajská zahrada и стали мешать поезду покинуть станцию, а затем начали распылять спрей-краску по всем вагонам. Это привело к конфликту между бандой и пассажирами. К драке присоединились несколько человек.

«На место происшествия было направлено несколько патрулей, но преступники до сих пор не найдены», — сообщила Seznam Zprávy пресс-секретарь пражской полиции Виолета Сиржишнёва.

Примерно через минуту после драки молодые люди покинули станцию метро. Полиция сейчас собирает информацию от свидетелей и обыскивает территорию, добавила Сиржишнёва.

Поезд продолжил свой путь. Инцидент обошелся без серьезных ограничений движения.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
полиция метро молодёжь преступность Прага Чехия
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