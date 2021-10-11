В Чехии продолжаются поиски восьмилетней девочки, которая потерялась в лесу

Спасатели из Чехии и Германии всю ночь безуспешно искали восьмилетнюю немецкую девочку, которая заблудилась в лесу в воскресенье недалеко от горы Черхов в Домазлице. В поиске приняли участие спасательные бригады пожарных и сотрудников полиции — всего около 200 человек. В Черхове, который является самой высокой точкой чешского леса, ночью и сегодня утром температура была около нуля.

«Несмотря на все усилия, к сожалению, нам не удалось найти девочку, поиски велись всю ночь. Утром сменились люди, и мы продолжаем поиски с той же интенсивностью», — сказала пресс-секретарь полиции Вероника Хокрова. В спасательной операции участвуют в том числе кинологи, подразделения оперативного вмешательства и вертолет с тепловизором. «Мы проверяли маршрут, по которому семья с девочкой должна была двигаться, однако поиск не дал результатов. В настоящее время устанавливается еще один периметр для поисковой операции. Мы продолжаем работать с коллегами из Федеративной Республики Германии, нам помогают многие пожарные, — добавили в полиции.

Маленькая девочка потерялась в лесу во время воскресной семейной поездки, где была со своими родителями, братьями и сестрами. Она одета в синюю куртку, джинсы и красные ботинки.

Черхов, самая высокая вершина Чешского леса, находится примерно в 12 км к юго-западу от Домажлиц, недалеко от города Кленчи-под-Черховем или деревни Капартице и примерно в двух километрах от границы с Германией. Окрестности покрыты лесами.

Источник: ceskenoviny.cz

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