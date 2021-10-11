Администрация Праги запускает новую онлайн-кампанию для туристов

Иностранных туристов привлечет в Прагу новая онлайн-кампания. Муниципалитет вместе с Prague City Tourism запустит ее во вторник, 12 октября. Кампания продлится до конца этого года. Основная цель — привлечь туристов, которые приезжают в чешскую столицу для посещения памятников и других культурных объектов.

Фото: Inna Bystrakova

Стоимость проекта оценивается в 40 миллионов крон. Компания не будет ориентирована на туристов, приезжающих в Прагу за дешевым алкоголем, сказала советник мэра города Гана Тржештикова. Туризм — один из секторов, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.

«Осенью и зимой мы будем привлекать иностранных туристов. Кампания начнется с завтрашнего дня и продлится до 31 декабря 2021 года. Она будет ориентирована на платежеспособных клиентов, которые приезжают в Прагу за культурой, памятниками или гастрономией и в идеале вернутся сюда», — сказала Тржештикова.

Цель кампании — привлечь в основном туристов в возрасте от 30 до 55 лет, путешествующих в одиночку или парами. Кампания не будет нацелена на молодых людей, которые хотят посетить Прагу в качестве места для вечеринок. Не будет и упоминания о ночных развлечениях.

В информационной кампании город будет использовать серию фотографий и видео с пражскими артистами, например, танцорами и музыкантами, которые были созданы этим летом. Будут разработаны новые сувениры, изменен дизайн листовок, созданы новые публикации, изменено обозначение некоторых памятников, внешний вид социальных сетей и веб-сайтов, принадлежащих Prague City Tourism.

Согласно документу, одобренному советниками в понедельник, город ожидает в период рекламной кампании не менее 100 423 кликов на Google и еще 33 267 на Facebook и Instagram, а также около 16 700 просмотров видео на Youtube.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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